地區護士不得對褥瘡進行消毒……要修改61年的陳舊醫療法. September. 26, 2023 07:57. . 據統計，隨著高齡化地區社會的護理需求增加，全國地方自治團體所屬的護理職公務員達1910名。這是首次確認不屬於醫院或保健所的地方自治團體行政福利中心（原居民中心）的護士規模。他們給地區居民提供健康咨詢，進行慢性疾病患者管理及預防工作。訪問護理難以負擔護理費的出院患者或附近沒有醫院的醫療弱勢群體，填補照顧空白，也是地區護士的工作。 但是，由於醫療法嚴格限制護士的業務領域，福利中心的護士規模接近2000人，但實際作用有限。根據現行法律，護士業務被束縛在“醫療機構內”“在醫生指導下實施的診療補助”上。福利中心沒有醫生，按照法律，護士們能做的事情並不多。對褥瘡患者進行消毒、排痰、換大小便袋等工作，也要接受處罰。就連簡單的血壓和血糖測定，在今年上半年保健福利部做出“護士可以單獨進行”的權威解釋之前，存在違法嫌疑，因此不敢向保健所移交患者，哪裏還有比這更低的效率。 隨著老年人口劇增，難以恢復原狀的慢性患者比重呈增加趨勢。65歲以上的高齡人口已經超過900萬名，每10個壹人家庭中就有4個是60歲以上的家庭。人口結構和疾病情況正在向老人福利館或家庭等醫院外護理需求增加的方向轉變，醫療法仍然像61年前的醫生中心法壹樣，將護士限制為診療的輔助者。因為無法跟上醫療需求的變化，患者和護士都感到不便，只浪費了醫療費。 今年6月討論制定《護士法》時，反對《護士法》的人也對立法宗旨表示同感，即為應對高齡社會，有必要擴大護士的業務領域。在無醫村地區，護士們代替醫生的角色等，護士的工作已經超過了照顧的領域。保健福利部當時以動搖醫療法體系的基礎為由，反對制定《護理法》，但承諾將修改《醫療法》、重新調整護士的業務領域。到2025年，65歲以上高齡人口比重將達到20%，進入超高齡社會。為了能夠實現針對性社區健康照顧，應該盡快制定有效利用護理資源的立法。

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