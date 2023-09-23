專欄：在古代也有“元宇宙”嗎？. September. 23, 2023 08:10. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “還原耶穌本來面目的‘都靈壽衣（又稱都靈裹屍布）’之所以具有無法想象的價值，是因為社會賦予了布上對另壹個世界的信任的特殊價值。從某種意義上講，都靈壽衣是最近很難理解的數碼藝術般的虛擬物件。以宗教想象力可以入場的世界和用WiFi可以入場的世界可能比想象中要更為相似。” 這是壹本從人文學角度觀察最近流行的Metaverse（元宇宙或虛擬宇宙）的書。說到元宇宙，很多情況下只能理解為網絡遊戲的壹種。但是作者表示，人類從太古開始，僅憑語言和想象力就創造了元宇宙。 1萬多年前建成的土耳其新石器遺址“哥貝克力石陣（Gbeklitepe）”是元宇宙的原型。歷經1000年飛出巨石的該遺址中充滿了蠍子、咆哮的猛獸、振翅的老鷹和無頭人類雕塑等神話般的象征。考古學家們認為，隨著人們為建造該構築物而合作，新石器革命可能大大提前了。金字塔和奧林巴斯神廟等也是如此。今天的元宇宙是人類從最初存在開始就具有的，創造現實中沒有的世界的本質的最新版本。在古代，虛擬世界也是因為人們相信事件和認同感、規則、事物真實存在而存在的，與現實的人類社會持續相互傳達價值，增進了個人和社會的財富、滿足感、意義。自然而然地，今天也能找到好的元宇宙的條件。這是“滿足用戶的內在動機和自我決定性，可以與他人充分進行相互作用，可以與現實世界交換價值”的元宇宙。 作者認為，在21世紀內，將出現電腦和腦神經直接相連的後人類社會，人類將超越肉體的極限，擁有知覺能力。據預測，屆時將在電腦模擬的、比現實更精巧的數千種虛擬世界中同時進行豐富多彩的生活。正如全球虛擬現實軟件公司Improbable的共同創始人兼首席執行官（CEO）所寫的書壹樣，以元宇宙的科學依據為基礎，展開了多種社會考察。

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