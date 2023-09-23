拜登：“向烏克蘭追加支援4340億韓元規模的武器”. September. 23, 2023 08:10. by 趙은아 achim@donga.com. 面對持續1年零6個月的烏克蘭戰爭，美國國內的疲勞感正在加大，美國總統拜登向時隔9個多月再次訪美的烏克蘭總統澤連斯基承諾了4340億韓元規模的破格性支援。但共和黨強硬派卻向白宮發送了“停止戰爭支援”的書函等，反應冷淡。 拜登和澤連斯基當地時間21日在美國華盛頓白宮舉行首腦會談，討論了軍事支援烏克蘭問題。這是兩國首腦自去年12月以來時隔9個月再次在白宮舉行會談。拜登在會談結束後表示：”俄羅斯總統普京雖然認為可以挫敗幫助烏克蘭的世界國家的意誌，但這是錯誤的。我們仍然與烏克蘭在壹起。”他還表示：“我們將繼續與同盟及夥伴國壹起提供幫助烏克蘭收復領土的武器體系。” 拜登當天宣布了向烏克蘭追加提供3.25億美元（約4340億韓元）規模的武器援助的政策。美國之前決定援助的艾布拉姆斯戰車也將從下周開始交付烏克蘭。另外，為加強能源基礎設施防禦力量，美國的援助項目還包括鷹式地對空導彈等。不過，美國沒有提供烏克蘭迫切希望援助的ATACMS地對地戰術導彈。澤連斯基再次感謝拜登和美國，稱“這是對我國軍人十分必要的壹攬子計劃”。 烏克蘭今年6月開始大規模反擊後，沒有取得大的成果，澤連斯基在急需美國軍事援助的時候訪問了美國。拜登雖然向國會申請了240億美元（約32萬億韓元）規模的追加援助烏克蘭案，但共和黨強硬派議員由於對戰爭長期化不滿，表示強烈反對。據美國國會專門媒體《國會山》報道，在野黨共和黨參眾兩院至少24名議員致函白宮，反對向烏克蘭戰爭提供追加援助，並要求解釋支援資金用在何處。共和黨籍眾議院議長麥卡錫21日曾拒絕訪問華盛頓國會的澤連斯基在眾議院進行演講。

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