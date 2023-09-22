“在溪谷殺害丈夫的”李恩海被判無期徒刑. September. 22, 2023 08:39. by 張恩智記者 jej@donga.com. 李恩海（32歲•音譯）因涉嫌為獲得8億韓元的死亡保險金而殺害丈夫而被起訴，被判處無期徒刑。 21日，大法院1部（主審大法官金善洙）維持原判，對因殺人等嫌疑被起訴的李某判處無期徒刑。 既是情夫又是共犯的趙賢洙（31歲）也被判30年有期徒刑。命令兩人安裝位置追蹤電子裝置20年的原判也得以維持。 但是，通過“煤氣燈效應”（心理支配）的直接殺人，繼壹審和二審之後，上訴審也沒有得到認可。檢察機關主張，李某在精神支配丈夫尹某（死亡當時39歲）的情況下，於2019年6月壹起去了京畿道加平郡龍沼溪谷，在約4米高的地方強制尹某跳水是直接殺人。但是大法院維持了故意沒有救掉進水裏的丈夫的間接（不作為）殺人的二審判決。 尹某的遺屬在當天大法院宣判後表示：“雖然很擔心被撤銷發回重審，但是（無期徒刑）結果出來了，很滿意”，“希望（尹某）能安心地去好地方，好好安息。”

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