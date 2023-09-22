美國雖然凍結了利率，但暗示年內將再次上調利率. September. 22, 2023 08:38. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國中央銀行聯邦儲備制度（Fed•美聯儲）20日（當地時間）凍結了基準利率，但仍有可能在年內再次上調利率。特別是考慮到美國經濟的強勁復蘇勢頭和油價上漲等風險，暗示或將在更長時間內維持高利率（即higher for longer）。由於擔心國內外高利率基調會長期化，韓國綜合股價指數也出現暴跌。 美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾當天在19日和20日舉行的為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）例行會議結束後舉行的記者招待會上表示：“為了觀察緊縮政策的效果，委員會決定凍結本月基準利率，持續進行量化緊縮。”因此，美國基準利率為5.25~5.50%，與韓國的利率差距與上個月持平，最大為2.0%。 FOMC委員們的年末最終利率預測值中間值為5.6%（5.50%~5.75%），維持了6月份的預測值。這意味著，在11、12月剩下的兩次FOMC會議上，至少有壹次追加上調的可能性。另外，美聯儲將明年最終利率預測值定為5.1%（5.0~5.25%），比6月份的預測值4.6%高出0.5個百分點，暗示將長期維持5%左右的利率。 隨著美國緊縮基調長期化的可能性增大，國內金融市場也受到了打擊。21日，韓國綜合股價指數比前壹天下跌44.77點（1.75%），以2514.97收盤。KOSDAQ（創業板）也下跌22.04點（2.50%），以860.68收盤。隨著美元持續走強，外匯市場也出現了動蕩。當天，韓元兌美元的匯率比前壹天上漲9.6韓元，以1339.7韓元收盤。

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