從合唱到歌劇……首爾各處都將成為舞臺. September. 20, 2023 09:38. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 中秋節前後，首爾各地將舉行多種多樣的秋季慶典。 首先，首爾文化財團將於23日至下月22日舉行“首爾藝術節”秋季活動。藝術節是聚集首爾的代表藝術慶典，每個季節都會以賽季制推出的綜合藝術慶典品牌。 23日，松坡區蠶室室內體育館將舉行今年迎來第2屆的“首爾生活藝術節”。在這裏可以欣賞到由200名首爾市民組成的首爾市民合唱團的開幕演出和各自治區生活藝術同好會的40組舞臺。 29日至下月1日，將在鐘路區清溪廣場和中區首爾廣場及武橋路壹帶舉行展示野外表演藝術的“首爾街頭藝術慶典”。在此期間，首爾廣場壹帶將用巨大的氣球裝飾，營造出秋季慶典的氛圍。 龍山區鷺得島（Nodeul Island）將舉行可以欣賞古典芭蕾和歌劇的“漢江鷺得島古典音樂”。下月14日和15日將分別舉行芭蕾舞《天鵝湖》和歌劇《塞維利亞的理發師》的演出。七歲以上的民眾都可以免費觀看。

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