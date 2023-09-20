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價值1.2億韓元的野山參在智異山被發現
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價值1.2億韓元的野山參在智異山被發現
Posted September. 20, 2023 09:37
Updated September. 20, 2023 09:37
價值1.2億韓元的野山參在智異山被發現. September. 20, 2023 09:37. by 金亨來記者 kingeye5@donga.com. 在慶南山清郡智異山發現了可供4名成年人食用的超大型野山參。韓國傳統采參人協會表示，50多歲的藥草匠A某18日在智異山發現了擁有4條根莖的野山參。山清=紐西斯
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在慶南山清郡智異山發現了可供4名成年人食用的超大型野山參。韓國傳統采參人協會表示，50多歲的藥草匠A某18日在智異山發現了擁有4條根莖的野山參。山清=紐西斯
金亨來記者 kingeye5@donga.com
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