捷尼賽思上市7年之後全球銷量突破100萬輛. September. 18, 2023 08:51. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 現代汽車的高級品牌捷尼賽思（GENESIS）上市7年來全球累計銷量突破了100萬輛。其中70%是在韓國國內銷售的。 現代汽車17日表示，截至上月，捷尼賽思在國內和海外累計銷量分別為69.0177萬輛和31.8627萬輛。合計銷量為100.8804萬輛。這距離現代汽車2015年11月推出捷尼賽思品牌後，時隔7年零10個月。 捷尼賽思在上市第壹年出庫384輛後，2020年（13.2450萬輛）全球銷量首次超過了10萬輛。2021年和去年的銷量分別為20.1415萬輛和21.5128萬輛。今年1~8月的銷量為15.4035萬輛。 捷尼賽思車型中的“暢銷款”是2016年上市的準大型轎車“G80”。 包括電動化車型在內，G80在國內外共銷售了39.0738萬輛。捷尼賽思的首款運動型多功能車（SUV）“GV80”的銷售量為17.3882萬輛。 捷尼賽思在2020年只有4款車型，目前已增至10款，其中包括5款轎車、2款SUV和3款電動汽車。現代汽車計劃在年內推出GV80商品性改善車型及GV80轎跑車。據悉，旗艦大型SUV“GV90”也為了2026年上市正在開發中。

한국어