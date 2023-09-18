總統室：“股份公司文政權的會計造假” VS 共同民主黨：“提交韓德洙總理罷免建議案”. September. 18, 2023 08:51. by 張寬錫, 姜聲煇 jks@donga.com,yolo@donga.com. 監查院的監查結果顯示，文在寅政府時期的房價（房地產）、收入、雇傭等3大國家統計造假，再加上共同民主黨代表（黨首）李在明絕食長期化，朝野政黨因上述事件的對峙正在擴大到總統室和第壹大在野黨的正面沖突局面。共同民主黨預告了命名為“國民抗爭”的全力鬥爭後，總統室親自出面強調“國民遭受損失”，進行了正面應對。有人擔心，在朝野政黨持續極端的“否決政治”的情況下，基於妥協和協商摸索對策的政治功能正在失效。 共同民主黨決定在李在明絕食第17天的16日召開緊急議員全體大會，決定提出罷免國務總理韓德洙的建議案。共同民主黨在決議中表示：“敦促尹錫悅政權全面施國政改革和內閣集體辭職，立即提交罷免韓德洙總理的建議案。為貫徹《特別檢察法》而啟動查明妨礙殉職海軍陸戰隊調查及隱瞞事件真相的程序。”尹錫悅政府在李在明絕食的情況下也沒有做出和解的姿態，而是著手調查上屆政府的統計造假，共同民主黨因此采取了相應的高強度應對。 總統室正在出手讓文在寅政府時期的統計造假疑惑成為爭論焦點。總統室核心相關人士表示：“連國家的基本政策統計都捏造、欺騙國民的政府，如果就企業而言，不但欺騙了作為‘股份公司文在寅政權’股東的國民，同時 也是對交易對象海外投資者和海外市場的欺騙。應該嚴格處理和糾正股份公司‘文在寅政權’的會計造假事件。”總統室就李在明絕食壹事表示不會做出反應，稱“誰讓妳絕食了嗎？”據悉，尹錫悅總統認為李在明的絕食行為具有回避檢察機關調查的性質。

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