豐滿美學代表人物“南美的畢加索”博特羅去世. September. 18, 2023 08:51. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 15日（當地時間），以豐滿的量感表現人體和事物，構築獨特的藝術世界的哥倫比亞出身的世界級畫家兼雕刻家費爾南多•博特羅（照片）在其位於摩納哥的家中去世。享年91歲。 據美聯社等媒體報道，博特羅的女兒通過哥倫比亞廣播宣布了自己的父親當天因肺炎並發癥死亡的消息。 博特羅小時候曾進入鬥牛士培養學校，但不久就辭學了。之後他自學繪畫，1951年19歲時在波哥大舉辦了首次個人展。1960年，他手裏拿著幾百美元前往美國紐約闖蕩。通過將大象描繪成氣球膨脹的樣子的畫風，博特羅受到了人們的關註。雖然描寫了家人的郊遊或派對等日常生活，但他也描寫了著名毒品販子的死亡或叛亂軍登場等政治主題。模仿達芬奇、貝拉斯克斯、揚•範•艾克的著名作品的作品也受到了人們的喜愛。人體的新詮釋、冷笑和幽默混雜的表現、以華麗的色彩表現南美的情緒，被稱為“南美的畢加索”。另外，他還展示了像畫壹樣量感突出的雕刻作品。 博特羅生前曾說，“我希望我的畫能生根。因為正是這個根源給作品帶來了某種意義和真實感。我希望我所觸及的壹切都是從拉丁美洲的靈魂中滲透出來的。”在韓國國內，通過2009年首爾德壽宮美術館展覽、2015年首爾藝術殿堂展覽等，博特羅的作品受到了粉絲們的喜愛。

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