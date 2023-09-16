“擔心教師陷入集體抑郁”，每兩年展開壹次心理檢查. September. 16, 2023 08:16. by 崔勛振記者、趙健熙記者 choigiza@donga.com. 最近，隨著教師們接連做出極端選擇，政府將從本月開始支援所有教師免費接受心理檢查和咨詢。計劃從今年開始以2年為周期定期進行教師心理檢查。 教育部和保健福利部15日在政府首爾大樓發表了上述內容的《教師心理健康恢復支援方案》。這是因為擔心7月首爾瑞草區西二小學事件後，整個教職社會正在經歷集體心理創傷和憂郁感。 從本月開始到明年2月為止，任何有意願的教師都可以接受心理檢查、咨詢和治療。可以在市道教育廳的26個教員治愈支援中心或市道和市郡區的261個福利部精神健康福利中心等自己想要的地方接受心理檢查。也可以進行在線檢查。 心理檢查首先從因遭受虐待兒童舉報的經歷而遭受心理痛苦的危機教師開始接受檢查。約11萬名幼兒園教師、小學低年級班主任、特殊教師也是優先心理咨詢對象。需要通過檢查進行咨詢的教師可以使用教師治愈支援中心的咨詢項目。需要醫學治療的教師首先在教育部連接醫院或居住地附近的精神健康醫學科自費接受治療後，提交憑證資料，就可以返還費用。為此，政府將投入100億韓元的預算。 教師因憂郁癥到醫院就診的次數在4年內增長了近壹倍。15日，據國會保健福利委員會所屬議員申賢榮（共同民主黨）從國民健康保險公團得到的資料顯示，小學、初中、高中、幼兒園所屬教師和教職員因憂郁癥接受診療的事例從2018年的8.8127萬件增加到了去年的15.8066萬件，幾乎翻了壹番。 另壹方面，當天國會教育委員會全體會議上表決通過了《教權保護4法》（小學初中教育法、幼兒教育法、教員地位法、教育基本法）。副總理兼教育部部長李周浩表示：“將改善執法過程，推進能夠感受到教權恢復的政策。”

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