PSG隊需要李康仁，“踢完歐冠聯賽後再讓他去杭州”. September. 16, 2023 08:13. by 金正勛記者 hun@donga.com. 杭州亞運會韓國男子國家足球代表隊主力李康仁（22歲•巴黎聖日耳曼•照片）有望從本屆亞運會小組賽第三場比賽開始為國出戰。 大韓足球協會15日表示：“已經與巴黎聖日耳曼（PSG）俱樂部方面就選拔李康仁選手的時間達成了協議”，“李康仁將在PSG的歐洲足球聯盟冠軍聯賽小組賽第壹輪比賽結束後加入亞運會代表隊。”PSG隊將於韓國時間20日上午4時在主場法國巴黎王子公園球場與多特蒙德隊（德國）進行歐冠聯賽小組賽首場比賽。亞運會與世界杯或亞洲杯不同，並不是俱樂部必須派遣所屬選手的比賽。因此，大韓足球協會此前就李康仁的遴選時間等問題與PSG俱樂部進行了協商。 預計將於21日抵達中國杭州的李康仁將從亞運會小組賽第三輪開始參加比賽。E小組所在的韓國隊將於19日與科威特隊進行小組賽第壹場比賽，21日與泰國隊進行第二場比賽，24日與巴林隊進行第三場比賽。杭州亞運會開幕式將於23日舉行，但足球項目將從提前四天的19日開始進行比賽。大韓足球協會相關人士表示：“李康仁將在小組賽第二輪比賽當天抵達杭州，因此考慮到時差適應和狀態等因素，預計將從第三輪比賽開始出場。”亞運會足球代表隊主教練黃善洪14日表示：“希望康仁最晚在小組賽前兩場比賽與球隊匯合。”上月末腿部肌肉受傷的李康仁沒有參加由主教練尤爾根•克林斯曼率領的韓國足球代表隊9月在英國進行的國家隊A級比賽2連戰。 挑戰亞運會3連冠的韓國代表隊將於16日登上飛往中國的飛機。

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