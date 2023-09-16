監查院稱“文在寅政府統計造假”……要通過徹底的調查查明真相. September. 16, 2023 08:12. . 監查院公布監查結果稱，文在寅政府青瓦臺為了把住宅、收入、雇傭統計朝著有利的方向捏造，向國土交通部、統計廳、韓國房地產院施加了壓力。監查院以違反統計法、濫用職權、妨礙公務的嫌疑，委托檢察機關對前政府政策室室長張夏成、經濟首席秘書洪長杓、國土部部長金賢美、統計廳廳長姜信旭等22人進行調查。監查院判斷，被多次提出的統計粉飾疑惑有相當大的根據。 監查院認為，文政府青瓦臺和國土部在公布房價動向之前，隨時從房地產院提前聽取統計報告，行使影響力，修改了部分數字。房價轉為上升趨勢的2019年6月，國土部方面表示：“我們這壹撥都會死掉。希望與前壹周壹樣，出現負變動率。”房地產院將首爾公寓價格的變動率改為了-0.01%。政府統計房價上漲率明顯低於KB房地產等民間統計，也是因為數據造了假。 監查院的結論是，就收入主導增長政策也存在虛假解釋、統計造假。文在寅2018年5月曾表示：“提高最低工資的積極效果是90%。”據悉，引用了青瓦臺收到的韓國勞動研究院所屬研究員個人的分析結果。但是，當有人批評這與統計廳的資料不壹致時，青瓦臺立即向統計廳施壓，要求統計廳做出“勞動研究院收到統計廳資料後進行分析”的解釋。 此外，青瓦臺在2017年第二季度和第四季度分別出現家庭收入、收入不平等度惡化後，調整了統計權重值，使雙方看起來都得到了改善。據悉，2019年8月，與“收入主導成長”的宗旨相反，非正規職激增後，又強行指示宣布，以至於統計廳展開的其他調查就像是對象帶來混亂、出現了錯誤壹樣。 政府的統計是制定政策的基礎資料，也是確認政策成敗的鏡子。這種統計上的歪曲也會使國家陷入危險之中。希臘因隱瞞財政統計被揭穿後，在2010年壹直面臨經濟危機，最近停止公布急劇上升的青年失業率統計的中國，由於政策的可信度下降，海外資本流失的速度正在加快。 為了政治利益而捏造影響國民實際生活的房地產、收入、雇傭、分配等統計，這是不能坐視不理的擾亂國家綱紀的行為。要動員檢察機關調查等所有可能的方法，透明地查明真相。

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