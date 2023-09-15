金融危機15周年後，韓國家庭負債增加幅度僅次於中國在二十國集團中位居第二. September. 15, 2023 08:07. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 當地時間2008年9月15日以美國雷曼兄弟破產為契機引發的全球金融危機在本月15日迎來了15周年。受此沖擊，2009年主要國家紛紛出現負增長率，韓國卻實現了0.8%的“驚人正增長”，被選為克服金融危機風浪的優等生。但是10多年後的今天卻截然不同。在高物價、高匯率等全球復合危機的沖擊下，家庭負債上升到了世界最高水平，產業結構改革進展緩慢，正在陷入“長期低增長”的泥潭。 這是《東亞日報》14日對國際清算銀行及國際貨幣基金組織等各種指標進行分析後得出的結果。與2007年相比，韓國去年的國內生產總值（GDP）對比家庭負債增加幅度在二十國集團（G20）中繼中國之後位居第二。經濟規模與家庭負債的比率（105%）也是繼澳大利亞之後第二個在主要國家中名列前茅的國家。與國內生產總值相比，政府負債在同期上升到了2倍以上。韓國銀行14日在《貨幣信用政策報告》中評價說：“家庭負債與主要國家不同，在沒有去杠桿化的情況下持續增加，到了阻礙宏觀經濟和金融穩定的水平。” 增長引擎也在逐漸冷卻。韓國政府預測的今年經濟增長率為1.4%，但也有可能進壹步下降。甚至有人預測，今年韓國的增長率將時隔25年再次低於日本。 韓國的增長率自2021年以後已經連續兩年低於經濟合作與發展組織成員國的平均水平。梨花女子大學經濟學系教授石炳勛（音）表示：“韓國從產業結構方面來看，原先有局限的企業的退出減少，市場處於飽和狀態，因此新革新企業也沒有進入。考慮到惡化的各種宏觀經濟指標等，下次全球經濟危機時應對起來更加困難。”

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