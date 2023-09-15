（獨家）韓國政府和軍方消息人士：“幾個月前就捕捉到了朝鮮向俄羅斯供應炮彈和火箭炮的情況”. September. 15, 2023 08:07. by 申晋宇, 孫孝珠 niceshin@donga.com,hjson@donga.com. 據悉，韓國政府數月前已經掌握了朝鮮向俄羅斯支援炮彈和火箭彈等常規武器的具體情況。據稱，朝鮮利用鐵路大量運送武器時，在朝鮮與俄羅斯接壤的地區等地被國際社會監控系統確認。朝鮮國務委員長金正恩和俄羅斯總統普京13日在首腦會談上正式討論軍事合作問題，隨著朝鮮向在烏克蘭戰爭中苦戰的俄羅斯支援武器的真相浮出水面，預計國際風波將越來越大。因此，韓國和美國等國際社會的應對力度也將進壹步提高。 韓國總統室高層相關人士14日表示，“我認為，應該會在戴維營韓美日首腦會談協議的延長線上集中討論（應對方案）”，打開了啟動包含三國立即協調應對韓美日共同威脅內容的“三方協議公約”條款的可能性。 據多名軍方和政府消息人士當天透露，朝鮮向俄羅斯運送武器的情況通過衛星和人工情報等國際社會的監控系統多次得到確認。政府消息靈通人士表示：“俄羅斯向朝鮮請求戰爭支援的時間是在去年6月左右。這是韓國單獨通過人工情報掌握的內容。”此後，由於烏克蘭戰爭長期化，俄羅斯國內對武器的需求更加迫切，因此朝鮮開始實際支援武器。另壹名消息靈通人士表示：“俄羅斯此次邀請金正恩委員長很有可能是對已經完成的武器支援的回禮。” 朝鮮支援的武器似乎包括122毫米多管火箭彈等。烏克蘭國防部所屬的基裏洛·布達諾夫準將當地時間13日在接受當地媒體采訪時表示，“俄羅斯從壹個半月前就開始接受火箭彈等朝鮮產武器的供應”，提到了上述火箭彈等。總統室相關人士當天表示：“朝鮮提供的武器在俄羅斯使用，被用於烏克蘭戰場，這是我們在很久以前就已確認的事情。” 朝鮮中央通訊社14日報道說，正在俄羅斯訪問的金正恩向普京鄭重發出訪問朝鮮的邀請，普京欣然接受。特別是對於前壹天的會談內容，報道說，“在粉碎帝國主義分子軍事威脅和挑釁的共同戰線上，有關聯合的重大問題和面臨的協助事項，雙方達成了滿意的協議”，暗示在武器交易等軍事技術合作上達成了有意義的協議。會談壹天後的14日，金正日前往哈巴羅夫斯克州工業城市康索莫爾斯克阿穆雷的“蘇霍伊”戰鬥機生產工廠。

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