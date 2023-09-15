“全球金融危機優等生”韓國，會因為被家庭負債壓制而成為劣等生嗎？. September. 15, 2023 08:06. . 引發2008年全球金融危機的美國投資銀行雷曼兄弟破產至今已有15年。15年前被選為“擺脫危機優等生”的韓國經濟陷入天文數字的家庭債務和低增長的泥潭，有可能淪落為“劣等生”，這種警告聲正越來越大。經歷新冠危機的世界經濟在美中霸權矛盾和烏克蘭戰爭、高物價威脅等漩渦中，如果不能找到突破口，將陷入更深的領袖。 受金融危機沖擊，韓國2009年增長率壹度跌至1%以下，但通過積極的財政、貨幣政策，特別是通過高匯率政策擴大出口，提前克服了危機。但是15年後的今天，雖然沒有大型危機，但預計今年和明年將連續兩年保持1%的低增長。甚至有沖擊性的預測稱，在外匯危機25年後，增長率將低於“失去的20年”的日本。 此前壹直依賴中國市場和半導體特需的“出口韓國”的弱點，在國內外復合危機中暴露無遺。如果出口不振，就應由內需來堅持，但是家庭和政府都被債務壓垮，正在經歷困難。特別是，突破1860萬億韓元的家庭負債早已成為隨時可能爆發的雷管。15年來，家庭負債占國內生產總值（GDP）的比重猛增35個百分點以上，在世界主要國家中僅次於中國，居第二位。與國內生產總值相比，政府負債比重倍增，作為經濟扶持支柱的財政余力也被削弱。 問題是，韓國經濟面臨的亂氣流並不限於暫時的情況，已在結構上固化的危險也不少。半導體產業很難再期待壓倒性的優勢，中國經濟的危機論正在提高。如果想抑制家庭債務，就要進行高強度的通貨緊縮，但由於低增長固定化，也很難實現。如果負債累累的家庭增加，消費正在萎縮，經濟活力勢必進壹步下降。 除了通過勞動、規制、年金、教育整體結構改革改善經濟體質、提高競爭力之外，沒有其他出路。應該通過這壹措施提高生產效率，擴大革新生態界基礎。同時，為了不讓家庭貸款虧損和脆弱家庭的破產阻礙經濟的發展，要最大限度地抑制家庭債務的增加趨勢。如果不把現在的危機信號當作不僅要改變經濟、也要改變整個政治、社會等國家各方面的警告，那麽“失去的20年”很快就會成為我們的現實。

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