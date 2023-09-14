“國內研究團隊開發出用OLED光治療糖尿病癥狀的技術”. September. 14, 2023 08:22. by 田南赫記者 forward@donga.com. 國內研究團隊開發出了利用光治療血糖減少等糖尿病癥狀的技術。 KAIST（韓國科學技術院）13日表示，電氣及電子工學部教授劉承協（人名音譯•下同）聯合首爾峨山醫院消化內科教授朴道賢、韓國電子通信研究院實感元件研究本部，在世界上首次進行了通過有機發光二極管（OLED）元件插入體內的光治療。該研究刊登在國際學術雜誌《Science Advances》網絡版上。 光治療即使沒有外科、藥物介入，也能產生積極的效果。但是，由於皮膚內吸收或散射等局限，很難適用於體內臟器。研究團隊開發出了超薄膜柔軟OLED導管，克服了這壹點。“導管（catheter）”是指放入消化道或支氣管，註入藥劑等的細管。 研究團隊在2型糖尿病老鼠模型的十二指腸中投入了導管。結果確認了798mJ（兆焦耳）的光能傳達，且與對照組相比，有血糖減少和胰島素抵抗性減少的趨勢。另外，OLED具有特有的低發熱特性，可以有效防止因熱引起的組織損傷。 劉教授表示：“通過生物醫療應用確保OLED技術，是打開局限於顯示器或照明等的OLED產業新局面的重要課題之壹。”

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