AI技術融入日常生活，下達山火監視和滅火命令等. September. 14, 2023 08:22. by 池民九記者、李相憲記者 warum@donga.com,dapaper@donga.com. 政府以明年投入9090億韓元預算為開端，正式推進在安全和福利等與國民日常生活密切相關的領域大量適用人工智能（AI）技術的政策。另外，還將開發解決虛假操作信息、所謂擴散假新聞的生成型AI服務的副作用的技術。 科學技術信息通信部13日在首爾青瓦臺迎賓館舉行的第20屆非常經濟民生會議兼“大韓民國超大型AI飛躍會議”上，向尹錫悅總統報告了上述推進戰略。 尹總統表示：“政府的支援將成為企業果斷投資和挑戰的引水”，“最終，超大型AI競爭力可能會通過民間左右。”正在開發超大型AI技術的LG、KT、SK電信、Naver、Kakao等8家企業的相關人士也參加了當天的會議。 科學技術信息通信部決定，首先把重點放在使AI技術融入日常生活、產業現場、公共行政等整個社會。到2025年為止，將把目前只設置在山火發生危險較高的4個基礎自治團體的實時AI基礎山火監視系統增加到50個。該系統通過閉路電視（CCTV）影像看到火花或煙霧，就通過AI實時判斷是否發生山火。計劃在河川周邊和控制所等全國223個地點構築適用AI技術的自動洪水預報平臺。此外，還將引進通過AI及時分類並通報119報警接收內容中的緊急情況的系統。 在福利領域，將推進以65歲以上高齡層為對象，開發並普及以AI為基礎的無人寵物機器人的方案。還計劃在全國博物館和美術館引進AI館長機器人。 政府還將從政府的角度應對AI技術發展和利用範圍擴大而產生的副作用問題。 尹總統也強調說：“假新聞利用AI和數碼，以比光更快的速度擴散，會破壞自由民主主義和市場經濟，毀掉我們的未來和未來壹代”，“應該立足於將全人類的後生最大化的方案，制定AI秩序規範。” 科學技術信息通信部計劃年內在能源、交通、原子能等主要領域建立驗證AI技術和服務的可靠性的認證體系。為了從技術上預防AI的偏向性、幻覺作用、有害性表現等爭議，還將投入預算開發技術。 科學技術信息通信部不久後將發表包含生成型AI在內的尖端數碼服務相關規範的“數碼權利典章”。科學技術信息通信部部長李鐘浩（音）表示：“為了加強AI的倫理和信賴性，將通過建立數字權利典章，在全世界範圍內主導新的規範和秩序。”

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