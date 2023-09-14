遵照外祖母的教導. September. 14, 2023 08:21. . 在西方文化圈，黑貓被認為是不幸（倒黴）的象征。但是美國著名肖像畫家塞西莉亞•博克斯卻在《西塔和薩麗塔Sita and Sarita》（1921年•照片）中把黑貓畫成了主人公。貓站在身穿白色連衣裙的女人肩膀上凝視著正面。畫家為什麽偏偏要畫上黑貓呢？ 博克斯1855年出生於美國費城，母親在分娩12天後死亡，因此她是在外祖母和姨母的照顧下長大的。外祖母總是教導說：“開始的所有事情都要完成，要征服。”也許正因如此，從10多歲開始，博克斯就非常淩厲和獨立。她從18歲開始擔任美術講師，在賓夕法尼亞美術學院畢業後以肖像畫家聞名。雖然通過巴黎留學學習了印象主義，但她堅持自己的現實主義，40歲時被任命為母校首位女教授。 這幅肖像畫是為了將41歲時畫的原本捐贈給法國，在25年後重新畫的。模特是堂兄查爾斯•萊維特的夫人莎拉。題目中的薩麗塔是莎拉的西班牙語愛稱，西塔是指貓。事實上，這幅畫也是對印象主義美術的回應。特別是黑貓讓人聯想到愛德華爾•馬奈畫的臭名昭著的《奧林匹亞》。這部作品因堂堂正正地凝視正面的赤裸的妓女和翹起尾巴的黑貓的性暗示而引起爭議。而博克斯選擇黑貓，意義則是完全不同的。這似乎在貓的眼神中反映了不會屈服於父母缺失和女人的不幸的意誌。實際上，她自認為是新女性，為了在男性中心社會成為畫家，壹生獨身，以飽滿的熱情投入到幹事業的工作中去。 幸運的是，在40多歲的時候，博克斯已經被稱贊為“現存最偉大的女畫家”。在美國和歐洲展出並獲得了很多獎項，直到87歲去世為止，她都沒有放下畫筆。她遵照外祖母的教導，完成了作為畫家的人生，並用肖像畫征服了壹個時代，是壹名非常偉大的女性。

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