全世界都在關註中國是否加入和幫助金正恩與普京的孤立同盟. September. 13, 2023 08:22. . 朝鮮國務委員長金正恩昨天抵達俄羅斯，將與俄羅斯總統普京舉行會談。金正恩乘坐的專用列車10日出發，經歷了三天兩夜的長時間旅程。金正恩此行訪俄，不僅有軍隊排名前兩位的人士，還有主要武器的生產、開發負責人大舉同行。金正恩和普京之間的正式會談預計將在今天舉行。美國把朝俄之間的危險武器交易視為既定事實，並警告將追加制裁。 這是金正恩時隔4年半後首次出訪海外，但首先訪俄，而不是傳統血盟的中國，實屬罕見。冷戰結束後，朝鮮政權經常光顧的國家就是中國。與分別1416公裏和19公裏的朝中、朝俄國境線長度差壹樣，兩國對朝鮮的影響力也相去甚遠。盡管如此，金正恩此次仍然先去俄羅斯，是因為作為“國際遺棄者（pariah）”處於相同的處境，而且相互交換的東西也是壹拍即合。 侵略鄰國主權國家、用核武器和導彈威脅世界的兩個挑釁者，在此次會面中會套上經濟、技術、人道主義援助等友好合作的包裝，但其核心是拿朝鮮炮彈火箭等常規武器與俄羅斯核潛艇偵察衛星核導彈等核心技術相交換的交易。這種危險的交易將使俄羅斯-烏克蘭戰爭更加持久，朝鮮核武器和導彈威脅進壹步擴大，使歐洲和東北亞的兩條新冷戰戰線站穩腳跟。 事實上，朝俄之間的軍事合作早已預料，其隱秘的交易也早已被西方捕捉到。俄方的態度是不介意美國再次發出制裁警告，反而說要討論緩和對朝制裁。朝俄還針對韓美日三角軍事合作，試圖構建包括中國在內的三國聯合軍事演習等“反美三角聯盟”。克裏姆林宮表示，“普京總統計劃年內與習近平主席進行接觸”，不斷向中國發出邀請。 現在，世界正在關註中國的態度，不亞於對兩名獨裁者會面的關註。對於忌諱與美國正面交鋒的中國來說，暫時與朝俄之間的密切接觸保持著距離。萬壹中國加入其中，作為破壞國際秩序的共犯，中國將難逃其咎。如果立即幫助或默認朝俄之間的非法武器交易，其威信和地位將受到很大動搖。中國應該重視在國際社會中的作用和責任。

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