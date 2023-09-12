日本作家：“關東大地震時，沖繩人既是受害者也是加害者”. September. 12, 2023 08:37. by 李浩在記者 hoho@donga.com. “1923年發生關東大地震時，沖繩人是遭到日本本土人殺害的受害者。但與此同時，作為自警團展開活動，他們也是（大屠殺）的加害者。” 代表沖繩文學的日本作家目取真俊（63歲）11日在首爾市中區韓國新聞中心舉行的記者招待會上作出上述表示。他發出的自我反省認為，朝鮮人無辜犧牲的關東大地震大屠殺中，沖繩人同時有著受害者和加害者的兩種形象。他說：“沖繩人的地位低於日本本土人，不能熟練地說本土日本語，被懷疑是朝鮮人，因而遭到了殺害。但是，沖繩人由於害怕受到本土日本人的歧視，加入了歧視朝鮮人的行列，應該直視他們的這種雙重性。”他還強調：“如果不能傾註不想成為歷史加害者的努力，總有壹天會成為加害者。” 目取真俊1960年出生於沖繩，1997年以長篇小說《水滴》（文學村）》獲評與直木同為日本最高權威文學獎項的芥川獎；2000年又以《註魂》（亞洲）獲得川端康成獎。 目取真俊還批評了日本政府“沒有記錄可證明關東大地震時屠殺朝鮮人”的立場。他指出：“100年前日本人屠殺朝鮮人是歷史事實。日本政府對這壹事實吱吱唔唔，對於己不利的內容閉口不談。”他還表示：“日本政府在慰安婦受害者問題上，也采取了把殖民主義合理化的歷史修正主義。不應該容忍這種態度。” 目取真俊被評選為首爾市恩平區主辦的第七屆“李浩哲統壹路文學獎”的大獎獲獎作家，當天以這壹身份參加了記者會。該獎項是為紀念失鄉民出身、以紛爭和和平從事小說創作的作家李浩哲（音，1932~2016歲）於2016年成立的。李浩哲統壹路文學獎評選委員會主席金聖浩（音）對目取真俊評價說：“他批判了殖民地歧視和壓迫、美軍駐紮問題等沖繩所處的權力結構的矛盾和不合理，為實踐文學升華作出了努力。”

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