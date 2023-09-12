為了聽巴黎的K舞蹈培訓課程，“排除萬難跑來了”. September. 12, 2023 08:36. by 趙은아 achim@donga.com. “以前只在YouTube視頻中看到的K舞蹈竟然能在巴黎學習，真是難以置信。” 當地時間9日，法國巴黎十五區安德烈-雪鐵龍公園的四面和天花板都是玻璃。在韓國著名舞蹈團隊“One Million”舉辦的研討會上見到的法國大學生夏娜這樣說道，掩飾不住興奮之情。她說：“我非常喜歡K-POP，所以老早之前就知道One Million，但聽說這些編舞家們要在巴黎上課，所以馬上跑來了。” 當天最高氣溫超過攝氏36度的酷暑中，為了聽編舞家白久英的課，來自法國全境的約50人蜂擁而至。可能是因為周六上午剛從地方上來，在上課的空間裏，壹個角落裏放著幾個旅行包。 白某壹登場，就像來演唱會壹樣歡呼的參賽者們就跟著他的“壹二三四”口令跳了幾分鐘。接著男子組合EXO成員KAI的歌曲《Mmmh》甜美地響起後，他們壹起搖動骨盆，用胳膊做波浪，展示了“刀群舞”。 參加者主要是10、20多歲的女性，從初中生到上班族，有眾多不同的身份。壹到休息時間就汗流浹背地癱坐在地上的公司職員瑪蒂爾•諾維斯說：“我是從諾曼底來到這裏聽課的”，“向長時間通過視頻看到的One Million編舞家學習，感到非常榮幸。”在貝桑松來到巴黎的14歲中學生阿克塞爾•卡米納斯（音）說：“雖然學舞蹈才1年，但是非常了解One Million”，“韓國舞蹈的風格多種多樣，所以更有意思。” 當天，除了白某之外，還有趙雅拉、崔英俊編舞家等約180人參加了此次活動，展示了巴黎火熱的K舞蹈人氣。活動Instagram賬號上出現了“課程太少了，真可惜”、“三個編舞家的課都想聽”等留言。 主辦此次活動的在法韓人非營利團體“PrimeTime”方面表示：“法國學生們都說‘去韓國聽One Million的舞蹈課程是願望清單之壹’，（此次活動）為學生們提供了親自學習舞蹈的機會。”崔某說：“我感覺到K-POP不是韓國人獨有的文化，而是全世界人都可以享受的文化。”

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