空有豪情的壹次性杯子保證金制度，3年間花費240億韓元後放棄. September. 12, 2023 08:36. . 韓國環境部決定把原計劃擴大到全國實行的壹次性杯子保證金制交給地方自治團體自行處理。也就是說，與給消費者和企業帶來的不便相比，壹次性杯子再利用比率不高。因此，自2020年決定實施後，經過兩次延期，在世宗和濟州示範運營的這壹制度，實際上已經進入了廢除程序。3年間示範運營的預算240億韓元將全部化為雲煙。 壹次性杯子保證金制度是指，在購買紙杯或塑料杯中的飲料時交納300韓元保證金、返還杯子即可返還的制度。在2018年中國中斷進口再利用垃圾引發垃圾大亂後，為了借此機會減少壹次性用品的使用，實施了這壹制度。 環境政策的宗旨雖然很好，但給企業和消費者帶來了限制和不便，因此很難落實。壹次性用品保證金制度從消費者的立場來看，為了取回300韓元，就要忍受去賣場或尋找送還杯子機的麻煩。壹次性杯子回收、清洗、保管後還要送到回收企業，企業的負擔更大。將制度實行對象限制為加盟店100個以上的連鎖店，也引發了公平性爭議。 因此，為了落實制度，需要說服、減輕負擔，為了方便歸還和回收杯子，需要建立基礎設施，這都需要細心的準備工作。從2003年實行同樣的政策，5年後廢除的先例中，也可以學到很多。但是環境部在放手2年後，直到實行日到來，才以新冠疫情和企業反對為借口推遲實行，並縮小對象地區，最終推卸給地方自治團體。 在這壹制度已經實行9個月的世宗和濟州的杯子返還率只有45%和64%。雖然制度的接受性較低，但環境部搖擺不定，政策權威跌入谷底也是原因之壹。在失敗中也學不到的桌面行政，忍受著不便實行制度的人成了傻瓜，無人回收器開發企業也遭到了晴天霹靂。環境部在3年前也曾要求減少包裝材料垃圾，並禁止捆綁商品打折銷售，但最終被取消。強行實施可能產生副作用的政策固然是個問題，但更令人擔心的是，在沒有深思熟慮政策效果的情況下，突然提出並收回政策，這降低了政府的信賴度。以這種程度的行政能力，怎麽能說服並推進復雜多端的環境政策呢?

한국어