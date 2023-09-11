韓國男子花滑希望之星徐瑉奎獲得青少年大獎賽出道後的首枚金牌. September. 11, 2023 08:28. by 任寶美 bom@donga.com. 徐瑉奎（15歲•慶新中學•音譯下同）借完美無缺的幹凈演技，在青少年大獎賽出道後獲得了首枚金牌。9日，徐瑉奎在土耳其伊斯坦布爾結束的2023~2024國際滑聯（ISU）青少年大獎賽第三站男子單人滑比賽中，在短節目和自由滑比賽中均獲得個人最高分，獲得了冠軍。韓國選手在ISU青少年大獎賽男子單人滑比賽中奪冠是繼2016~2017賽季大獎賽第7站比賽中奪冠的車俊煥（22歲•高麗大學）之後，時隔7年再次奪冠。 上賽季首次登上青少年大獎賽舞臺，在第6站比賽中獲得銅牌的徐瑉奎憑借著當天的冠軍，奪得了ISU大滿貫賽的首枚金牌。前壹天在短節目中以幹凈演技獲得75.67分，繼日本選手江原太彌（76.10分）之後位居第二的徐瑉奎，在當天的自由滑中以幹凈演技獲得了第壹名（155.63分）。短節目、自由滑加起來總分達到231.30分的徐瑉奎以8.95分的優勢領先排在第2位的中田裏央（15歲•日本•222.35分），順利奪冠。參加此次大賽的27名選手中，徐瑉奎是唯壹壹名展現“All Clean”演技的選手。 上個月大獎賽第壹站比賽時，徐瑉奎在自由滑中首次嘗試了阿克塞爾三周半跳（目視正前方跳躍，在空中旋轉三周半），但是因旋轉次數不足而被降級處理為兩周半跳的徐瑉奎在當天的大獎賽實戰中首次成功完成了阿克塞爾三周半跳。 同壹天，金宥在（14歲•坪村中學•照片）也在女子單人滑項目中獲得了銅牌。這是在上賽季大獎賽第1站比賽上獲得銅牌的金宥在的第二枚大獎賽獎牌。金宥在雖然在自由滑比賽中在做阿克塞爾三周半跳、後外結環三周跳動作時摔倒，但仍保住了第三名的位置。在此前的本賽季首站比賽中，金宥在的雙胞胎妹妹金宥成（坪村中學）獲得銀牌，姐妹倆將在本賽季的大賽上雙雙獲獎。

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