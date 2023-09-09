距離高考還有兩個月，大學生們聚集到高考補習班，“沒有殺手題，想再次挑戰”. September. 09, 2023 08:20. by 崔예나 yena@donga.com. 首爾排名靠前的某大學壹年級學生A某在2024學年度高考誌願書受理的最後壹天（8日），再次向高考發起挑戰。雖然壹直有考上醫科大學或排名更靠前大學的想法，但第壹學期沒能集中精力高考復習。但是在6日進行的9月模擬評價之後，決定遞交誌願書。A某說：“雖然（距離高考）只剩下69天，但（好在）沒有殺手題。從現在開始準備的話，完全可以挑戰壹下。” 2024學年度高考誌願書受理工作8日已經結束，像A某壹樣在最後階段報名的N考（多次重考）學生似乎很多。高考業界分析說，這是因為政府通過9月的模擬評價，傳達了“今年高考不會有殺手題”的明確信息。主要補習班將從下周開始開設“最終高考完成班”。補習班的廣告聲稱：“分析9月模擬考試出題傾向，抓住各科目的核心，通過模擬考試培養實戰感覺。”補習班相關人士B某說：“雖然離高考只剩下2個月左右，但（補習班）還是有‘從現在開始挑戰醫科大學’的‘半修生’報名。” 入學考試業界預測，今年高考中N考誌願者的比率將上升到34.1%，是1995年以後的最高水平。據鐘路學院推算，今年高考報名人數為49.1737萬人，其中N考學生的比率為34.1%（16.7527萬人）。鐘路學院代表林成浩（音）解釋說：“在校生報名人數預計將達到1994學年度實施高考以來的最低水平，N考學生的比率預計將達到1996學年度（37.3%）以來的最高值。”1996學年度是1997學年度高考體制變化前壹年，很多考生想最後壹次N考。

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