轉包工程耍威風也只受到不痛不癢的處罰……正因如此，不良工程才會蔓延. September. 08, 2023 08:36. . 據調查，即使建設公司不向轉包企業支付工程費等作威作福行為蔓延，當局的處罰也只是輕微的。公平交易委員會從2018年起到今年7月為止，因違反轉包法而對建設公司實施處罰的997件中，向檢察機關告發或征收罰款的只有47件。十中有九是警告。壓價等轉包耍威風行為被認為是導致韓國土地住宅公社公寓鋼筋遺漏事件等不良工程的原因。 壹家大型建設公司因為不支付貨款或不支付遲付的利息等，先後6次受到公平交易委員會的處理，但都只受到了警告處分。隨著常識線以上的輕處罰的持續，建設公司也不怕處罰，導致反復作威作福的惡性循環。引發仁川黔丹公寓停車場倒塌事故的GS建設在2年前被征收罰款後，還出現了6次工程費支付紛爭。施工鋼筋遺漏公寓的建築公司中，有兩家也有過因違反轉包法而受到公平交易委員會制裁的經歷。 建設行業的承包作威作福是根深蒂固的。去年轉包糾紛協調事件的60.5%發生在建設業界。遲付工程款或隨意扣減工程款的情況很多。另外，還把貨款的5%至20%作為應對瑕疵維修等的保留金，不支付貨款。即使因設計變更、物價上漲等費用上升，也要求簽訂不要求追加貨款的不公平合同。如果公平交易委員會出面進行調查，就會不得已給錢，公平交易委員會則以主動糾正為由，只下達警告處分。 這種轉包方耍威風的行為是引發現場豆腐渣工程的原因。在先支付材料費，以壹天為單位支付人工費的環境下，如果貨款支付延遲，工程質量必然會下降。為了降低費用，只好采取再次轉包、不合常規地縮短公示時間、投入人工費低的非熟練外國勞動者等無理手段。 最近，公平交易委員會決定改變相關告示，如果經常違反轉包法，最多可多征收50%的罰款。但有人指出，當初最終罰款的情況本身就很少，缺乏實效性。公平交易委員會在最近5年裏9次宣布根除不公正轉包的對策，但都沒有改變局面，就是因為這個原因。對擾亂市場秩序、威脅國民安全的不公正行為，要嚴格執行標準，加大處罰力度。

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