阿爾圖貝在MLB歷史上首次連續4局擊出本壘打……兩天內擊出5個本壘打也追平MLB歷史最多記錄. September. 07, 2023 08:32. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “小巨人”何塞•阿爾圖貝（34歲•休斯敦太空人）在美國職業棒球大聯盟（MLB）歷史上首次連續4局擊出本壘打。 6日，在球隊以14比1擊敗得克薩斯騎警隊的客場比賽中，阿爾圖貝以第1局上半局的先發打者本壘打為開端，在第2局上半局和第3局上半局也分別擊出了1分本壘打。阿爾圖貝在前壹天與得克薩斯隊的比賽中，也在第9局上半局擊出了1分本壘打。 自MLB具備美國聯盟（AL）和國家聯盟（NL）兩大聯盟體制的1901年以後，從1932年6月4日紐約洋基隊的魯•格裏克（1903~1941•紐約）首次創下記錄開始，至今為止在四連打席都擊出本壘打共出現過44次。但阿爾圖貝是第壹個連續4局擊出本壘打的球員。 截止到4日，本賽季本壘打數為10個的阿爾圖貝在本隊以13比6獲勝的5日比賽中，從第6局上半局擊出1分本壘打開始，在兩天內共擊出了5個本壘打。兩天內擊出5個本壘打，也追平了MLB歷史最多記錄。 阿爾圖貝賽後表示：“在賽區頭名的競爭中，能夠連續擊出本壘打，為球隊的勝利貢獻力量，心情非常好。”去年世界大賽冠軍得主休斯敦隊憑借6日的勝利取得了79勝61負（勝率0.564）的戰績，超過了遭遇3連敗的西雅圖水手隊（77勝61負•勝率0.558），躍居AL西部賽區頭名位置。 連續4局打出本壘打，在韓國和日本職業棒球界也是史無前例的紀錄。在韓國，朴勍完（51歲•退役）在效力現代隊時期的2000年5月19日，在與大田韓華隊的比賽中連續4個打席擊出本壘打時創下的連續3局本壘打是最高紀錄。在日本職業棒球聯賽上，包括去年擊出5連打席本壘打的村上宗隆（23歲•養樂多）在內，共有12人擊出了4連打席本壘打，但同樣也沒人做到連續4局擊出本壘打。

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