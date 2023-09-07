9月模擬評價，沒有殺手鐧問題，但很棘手. September. 07, 2023 08:32. by 崔예나, 朴星民 yena@donga.com,min@donga.com. 2024學年度大學入學考試（高考）9月模擬評價將於9日在全國高中和補習班等地同時實施。這距離6月尹錫悅總統指示“排除教學課程外的殺手鐧（超高難度）問題”已經過去了84天。對當天公開的試題進行分析的結果顯示，教育當局和EBS、私教育企業評價表示：“確實反映了總統的指示。沒有出現殺手鐧問題。” 當天，韓國教育課程評價院在全國2139所高中、485所指定學院實施了模擬評價。此次考試是尹總統指示排除殺手鐧問題後的首次評價院主管考試，因此備受關註。尹總統6月指出“太難了”的國語領域讀書科目中，沒有出現需要背景知識或包含很多過度概念的試題。科學•技術試題也是如此。仁川永興高中教師金成吉（音）解釋說：“雖然有EBS教材中涉及的‘壓電效應和超精密秤’相關內容，但是即使沒有背景知識，試題也能充分提供信息，因此不屬於殺手鐧問題。” 有評級稱，在數學領域，出現了只改變EBS模擬考試教材中的數字的題型等，多少有些容易。有關數列的12號題與EBS高考完成第4次模擬考試第7號題只在數字上做出了改動。鐘路學院表示：“在數學上以這種方式出現EBS問題還是第壹次。”教育部在6月份作為殺手鐧示例提出的“三種以上的數學概念相結合”或“大學水平概念”才能輕易解答的問題也沒有出現。 對於英語領域，首爾三角山高中的教師金寶拉分析稱，“排除了需要專業知識或翻譯成韓語也很難理解的抽象性試題”，“為了提高辨別力，選擇了更加精巧的選項，但並不是陷阱。” 此次考試與6月份的模擬評價考試相比，國語、英語多少有些難度，數學則多少有些簡單。由於6月份模擬評價數學題得到了近8年來最難出題的評價，因此評價院此次調整了難度。但是入學考試專家們評價說，為了維持辨別力，雖然試題很容易，但是對提問和四選壹的選擇題非常苛刻，因此從中上位圈考生的立場來看，可能會覺得很難。如果11月16日的高考中數學殺手鐧問題被排除在外，而且出題程度與此次考試相似的話，預計瞄準醫科大學等的最上位圈的競爭將更加激烈。9月的模擬評價成績將於下月5日公布。

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