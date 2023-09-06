梁洪碩：“會用金光閃閃的投籃來證明自己的實力”. September. 06, 2023 08:42. by 任寶美 bom@donga.com. 梁洪碩（26歲•LG）在2018年雅加達-巨港亞運會時，在三人制籃球比賽中獲得了銀牌。此後過了5年，在即將開幕的杭州亞運會上，他將挑戰五人制籃球金牌。梁洪碩在杭州大會無論是什麽顏色，只要能帶著獎牌回來，他就會成為亞運會歷史上首位在三人制籃球和五人制籃球比賽中都獲得獎牌的選手。 事實上，在韓國籃球協會首次公布的杭州亞運會五人制籃球代表隊名單中，並沒有出現梁洪碩的名字。但文星坤（30歲•KT）因腳踝受傷退出國家隊，梁洪碩於上月22日接替了他的位置。在職業籃球自由簽約選手（FA）市場上，KT隊用文星坤填補了前往LG隊的梁洪碩的空缺，但代表隊卻處於相反的情況。 聽到加入代表隊的消息的當天，在京畿利川市LG冠軍公園見到的梁洪碩表示：“非常感謝國家隊征召自己。因為投籃姿勢不夠好，所以沒有想到會入選國家隊。特別是代替星坤哥入隊，我不會讓大家失望的。” 他接著說：“之前出戰國家隊，沒能發揮出應有的水平。有些人可能會認為‘梁洪碩本來就是那種水平’。現在投籃姿勢也提高了很多，自信心也很足。亞運會不僅是籃球比賽，也是所有項目選手都看重的大型比賽。我想以100%的身體狀態再次證明自己的實力。” 執掌韓國男籃國家隊教鞭的秋壹勝主教練被評價為追求積極利用高個子前鋒資源的“硬朗的籃球風格”。正好是高個子前鋒的梁洪碩（195厘米），在去年國際籃球聯盟（FIBA）亞洲杯時曾入選過“秋壹勝號”，因此對秋教練的風格並不陌生。秋教練解釋梁洪碩被選拔的理由說：“看到上賽季他在球場上的表現，感覺比亞洲杯時成長了很多。” 對於梁洪碩來說，上賽季更接近於忘卻的記憶。因為賽季開始前被認為是奪冠熱門的前所屬球隊KT隊最終在10支球隊中僅以第8位結束了賽季。作為隊內最高年薪球員（當時5億韓元）的梁洪碩也認為“可能是因為自己的不足，所以球隊的成績不太好”，整個賽季都承受著不小的壓力。 幫助梁洪碩的是KT隊的“精神主治醫生”姜京鬥博士。姜博士對梁洪碩說：“如果妳在球場上表現出不滿意的樣子，不只是妳壹個人動搖，球隊也會動搖，對別人也會造成傷害。只有戰勝這些，才能成為優秀的隊長。” 梁洪碩笑著說：“姜博士不是個人，而是團隊的主治醫生，所以看問題的角度比較寬廣。”他說“雖然可以給予甜言蜜語，但是要冷靜地思考”。所以更喜歡博士。我本來就是那種累的時候話不太說的好，壹個人在私底下哼哼唧唧的性格，但是對博士卻更加敞開心扉。” 梁洪碩繼續說：“從高中（釜山中央高中）開始壹直被稱為是優秀選手，大學（中央大學）時也入選過國家隊。進入職業聯賽後，每個賽季都有所進步，但不知從何時開始感覺自己停滯不前。周圍的選手們上來了，但好像覺得只有自己還在原地踏步，所以感到很郁悶”，“上個賽季操心的膝蓋和腳踝現在都沒事了。三分球的感覺也每天都在好轉。這次值得大家期待。”

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