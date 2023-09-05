韓國決定免除中國團體遊客簽證手續費直至年底，並簡化免稅購物退稅手續. September. 05, 2023 08:25. by 金正恩 kimje@donga.com. 韓國政府為了促進中國遊客來韓國旅遊，將暫時免除中國團體遊客電子簽證的手續費（1.8萬韓元）直至今年底，並將簡化免稅購物退稅手續。 文化體育觀光部在4日舉行的第20屆緊急經濟部長會議兼出口投資對策會議上，發表了包括上述內容的《中國人訪韓旅遊振興方案》。韓國政府的目標是今年中國遊客人數達到200萬人次。 中國在“薩德”事件發生後、時隔6年多首次全面允許韓國團體旅遊，韓國文化體育觀光部因此決定通過擴大機場起降航班時間、增加韓中之間的航班。韓國同時將迅速安排目前正在申請入港的中國郵輪的靠岸碼頭，以便快速入港。 為了提高中國遊客在韓國境內的消費，將追加擴大中國人經常使用的微信支付、支付寶等25萬個移動支付加盟店。文化體育觀光部表示：“來到韓國的中國人均支出經費比全體外國人的平均水平高出38%左右。中國人團體旅遊被認為是刺激旅遊出口的核心。” 預計從10月開始將立即退還附加稅。在主要旅遊景點增加化妝品店和藥店等200家企業，支持返還附加稅。從2024年開始，事後免稅店可以返還的最低標準金額將從目前的3萬韓元下調到1.5萬韓元。立即退還金額限度也從每次50萬韓元增加到70萬韓元。 此外，韓國政府針對9月29日至10月6日的中國國慶長假，將在北京（13日）、上海（15日至17日）當地舉行“K（韓國）旅遊路演”。該活動計劃明年擴大到中國的5個城市。韓國還將與中國三大在線旅行平臺攜程、去哪兒、同程進行合作；與攜程壹起在16日的上海路演現場直播銷售酒店和機票，從15日開始將在去哪兒、同程進行為期壹個月的“韓國旅行月”宣傳活動。 此外，針對100人以上的大規模旅遊和修學旅行，韓國還指定駐外使領館和韓國觀光公社的專門負責人，支援簽證申請和對赴韓旅遊整體的咨詢。

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