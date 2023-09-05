尹錫悅：“朝鮮出現金正恩執政後的最惡劣經濟狀況……體制的不穩定性將進壹步深化”. September. 05, 2023 08:25. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統指出：“朝鮮最近被評價為處於金正恩執政以來最惡劣的經濟狀況。只要朝鮮不中斷核開發，體制的不穩定性就會繼續深化。”針對中國，尹錫悅敦促稱：“應為實現朝鮮無核化做出建設性努力。” 尹錫悅即將於5日至11日參加東盟峰會、二十國集團（G20）峰會而先後訪問印度尼西亞和印度，他在4日公開的美聯社書面采訪中表示：“朝鮮居民的民生之苦進壹步深化，經濟持續負增長。” 尹錫悅提到朝鮮經濟高度依賴中國。他表示：“中國似乎對朝鮮擁有相當大的影響力。”他還說：“如果朝鮮提高核和導彈能力、公然違反聯合國安理會決議的情況持續下去，中國作為安理會常任理事國，有責任維持國際社會和平與穩定，應該為實現朝鮮無核化做出建設性努力。”截至2022年，朝鮮對華貿易規模占其貿易總規模的96.7%。 尹錫悅強調：“朝鮮核開發加重了區域內秩序的不安等，在中國國家利益方面也帶來了絕對不可取的結果。”他強調：“我們將敦促國際社會通過東盟和二十國集團堅決應對朝鮮的導彈挑釁和核威脅，為實現朝鮮無核化而緊密合作。只要忠實履行聯合國安理會正在啟動的對朝制裁，就能相當程度地切斷朝鮮開發大規模殺傷性武器的財政手段。” 尹錫悅還表示：“我將在此次峰會上強調，要積極阻止朝鮮核武器、導彈開發的主要資金來源——奪取虛擬資產、派遣海外勞動者、海上轉運和其他非法活動。”他還表示：“將敦促國際社會關註朝鮮政權作為維持權力的手段而動員的朝鮮居民殘酷的人權現狀。”

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