朝野政黨，絕食對吃播……國民安心被拋在腦後. September. 04, 2023 08:57. . 圍繞日本福島核汙染水排放問題的朝野政黨政治鬥爭正在走向“絕食”與“吃播”的對決。 截至3日，共同民主黨代表（黨首）李在明已經絕食4天。李在明在8月31日就任壹周年記者會上宣布了“無限期絕食”。作為解除絕食的條件，他向尹錫悅總統提出了“闡明反對核汙水排放的立場、向國際海洋法院起訴”“就破壞民生、損害民主向國民謝罪”“全面進行國政改革和內閣改組”。此前6月，共同民主黨議員尹在甲、禹元植進行了反對核汙染水排放入海的絕食示威。 李在明在宣布絕食當天針對政府表示：“不僅沒有抵抗日本的核廢水排放恐怖襲擊，反而附和，成了共犯。”李在明的記者招待會聲明中充斥著“增加”不安感的主張，稱“大韓民國正在崩潰”。在檢方4日要求李在明到場的情況下，再加上是在國政監查和民生法案處理等積案如山的9月定期國會開始前壹天開始絕食，立即引發了“防彈用絕食”的批評。 相反，國民力量黨正在持續著“吃播”，因為共同民主黨通過絕食靜坐示威聚集反對核汙染水的輿論，於是想通過吃播強調水產品安全。用壹句話概括，就是傳遞“看吧，吃了這個也不會死”的信息。國民力量黨8月29日舉行的為期兩天壹夜的宴會上壹直以水產品為主。聚餐也在生魚片店舉行。該黨院內代表尹在玉在會上表示：“我們將壹直積極促進（水產品）消費，讓國民安心，直到‘現在可以了’為止。”黨政策委員會議長朴大出還表示：“李（在明）代表來這種地方，吃點（水產品）吧。” 國民力量黨標榜“科學政黨”，排斥“奇談怪論”，反復傳達排海安全的信息。其核心有將“核汙染水”用語正式化成日式表述“核汙染處理水”的動向。該黨是在主張“這是對汙染進行處理後排放的水”。這種用語的變更能否立即觸動國民還是個疑問。高麗大學心理學系教授許泰均（音）曾在某節目中回顧2008年瘋牛病事態時表示：“政府試圖以患瘋牛病的正確概率為依據與國民進行溝通，但國民的反應是，‘什麽呀，我現在很驚慌，難道要說出數字嗎’。” 朝野政黨走向增加和遏制國民不安的極端十字路口，攻防戰正在激化。李在明3日就政府和執政黨研究改稱“汙染處理水”表示：“這是不讓把汙染水稱為汙染水的創氏改名的奇怪言辭。”相反，國民力量黨則回擊稱，李在明代表“企圖否決逮捕同意案”“這是與國民不安交換的防彈場外集會”。 最終，這片土地上只剩下不安的國民。在1日發表的韓國蓋洛普調查中，75%的人表示擔心福島核汙染水排海會汙染海洋和水產品。回答“不擔心”的占22%。在野黨完全回避科學根據，執政黨只強調科學安全，但安全和安心是不同的問題。朝野都應該停止把不安的國民利用在有利於本黨的政治戰略上的想法。

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