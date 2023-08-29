正在現實化的“中國沖擊”……要防範來自中國的低增長. August. 29, 2023 08:30. . 中國經濟的危機征兆正在全方位擴散。在通貨緊縮的憂慮中，房地產、金融業界的多米諾違約風險重疊，中國風險處處出現。作為世界工廠和市場的中國經濟如果停滯不前，不僅對全球經濟，對韓國經濟也很有可能造成嚴重的打擊。現在的情況是，必須假設最壞的情況，采取先發制人的應對措施。 占國內生產總值的25%、支撐中國經濟的房地產，最近房價下降和開發企業的違約危機相吻合，成為威脅整個經濟的風險。從民間最大的房地產企業碧桂園開始的流動性危機經過危機發源地恒大集團和國有房地產企業等，正在向金融擴散。受此影響，今年中國信托業界的損失規模最多將達到380億美元（約50萬億韓元）。壹直通過出售土地使用權來充當財政收入的中國地方政府也因多米諾骨牌問題而搖搖欲墜。 問題是，支撐房地產危機的中國經濟體力也在急劇下降。7月份的消費、生產、投資指標均低迷，消費者和生產者物價也在3年後同時下跌，加劇了通貨緊縮的恐慌。中國經濟已經因新冠封鎖政策和美國主導的供應鏈重組而遭受不少損失，實物經濟蕭條的憂慮成為現實後，“40年繁榮結束”“日本式長期停滯”等悲觀診斷接連不斷。 但是，與過去不同，中國當局未能出臺大規模的經濟扶持政策。反而中斷了青年失業率的宣布，降低了對外可信度。雖然最近決定下調相當於標準利率的貸款優惠利率（LPR），並為地方政府負債發行約275萬億韓元規模的特別債券，但很多人評價說，這還遠遠不夠。受此影響，人民幣價值出現了16年來最低的惡性循環。 隨著對中國恢復經濟活動的期待轉變為“中國沖擊”的恐懼，出口20%依賴中國的韓國經濟也不可避免地受到沖擊。對中國的出口已經連續15個月倒退，1%的低增長長期化令人擔憂。短期內應該支援對中國出口依賴度較高的中堅、中小企業，減少沖擊，中長期通過出口市場及品種多元化、超差距技術開發等，全方位推進降低對中國的依賴度的“脫風險”戰略。最重要的是，現在應該加快曾沈醉於中國特需而錯失良機的產業結構重組和結構改革。

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