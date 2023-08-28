“9人中有4人逃走”，農忙季節面臨外國勞工離開的危機. August. 28, 2023 08:29. by 三陟=李文秀記者、光州=李亨柱記者 doorwater@donga.com,peneye09@donga.com. 體感溫度超過38度的22日下午1時50分。從江原道三陟市內驅車50分鐘後，出現了海拔高度800米的三陟市下長場面。沿著蜿蜒曲折的山路，兩側映入眼簾的是高冷地白菜地。看起來像外國人的工人們戴著寬大的帽子正在工作。在旁邊的辣椒地裏，菲律賓外籍工人淩某（42歲）、瑪爾吉（31歲）、梅裏戈爾德（37歲）摘下辣椒後，正在挑選品質轉移到二次篩選場。 他們在人手不足的農忙季節，通過雇傭短期外國勞動者的“外國人季節勞動者制度”進入了韓國。8月是辣椒種植最忙的時期。很難找到韓國勞動者的農戶們正在雇傭外國人季節勞動者。雇傭他們的農民鹹正熙（57歲）說：“今年雇傭了9名外國人，其中2人連話都沒說就逃走了。”另壹位農民李東烈也訴苦說：“9人中有4人擅自離開。”雖然通過2015年引入的外國人季節勞動者制度雇傭的外國勞動者大幅增加，但在現場擅自脫離等副作用正在增大。隨著在9月收獲季節即將到來之際突然離開工作地的外國人增加，農家陷入了緊急狀態。如果脫離的勞動者成為非法滯留者，有可能引發治安問題等，因此急需制定對策。 國會環境勞動委員會所屬的共同民主黨議員洪永杓（音譯）對地方自治團體等提交的資料，由民間智囊團國家生活研究所進行分析的結果顯示，季節勞動者從2017年的1085名劇增到2022年的1.2027萬名。同期，脫離者也從18人大幅增加到了1151人。三陟市從今年年初開始到農忙期的本月為止，109名季節勞動者中有16人無聲無息地消失了，19人表示不能工作而主動出國。這相當於全體的32%（共35人）。全南高興警察署27日表示，去年在地區紫菜加工工廠等工作的15名外國勞動者中有14人潛逃。

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