外國投資者本月在中國股市凈拋售13萬億韓元，創單月歷史新高. August. 26, 2023 09:25. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 由中國房地產引發的經濟危機出現全面爆發的征兆後，外國投資者僅在本月內就在股票市場上拋售超過13萬億韓元，“中國大逃亡（exodus） ”正在加速。 25日，日本經濟媒體《日經亞洲》報道說，進入本月以來截止到24日，外國投資者在中國股市共凈拋售了761億元人民幣（約13萬億韓元）。這是2014年以來的單月最大凈拋售額。該媒體解釋說，外國投資者主要持有市價總額排名靠前的股票，可能會對股市產生很大的影響。 美國《彭博社》也報道說，截至23日，在中國本土交易所，外國投資者連續13個交易日凈拋售股票。這是彭博社自2016年統計相關統計以來的最長紀錄，凈拋售規模達到107億美元（約14.2萬億韓元）。 以房地產相關股為中心的悲觀論擴散到了電動汽車業界。進入本月以來，中國第壹大電動汽車企業比亞迪（BYD）的股價下跌了20%左右。《日經亞洲》報道說，上月中國國家主席習近平親自主持召開的經濟相關會議時，也沒有出臺其他經濟穩定化政策，這讓外國投資者更加擔憂。 《彭博社》報道說，中國證監會（CSRC）23日在年基金和部分大型銀行及保險公司管理人員參加的壹個研討會上敦促他們搞活投資。對此，出席者們回答說：“將幫助證券市場的穩定和國家經濟發展。” 有預測稱，盡管中國政府努力搞活股市和刺激經濟，但全球投資銀行（IB）最近接連下調了中國經濟增長率預測值等，中國大逃亡或將持續壹段時間。

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