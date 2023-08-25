日本福島核電站開始核汙染水排海，30年間排放134萬噸. August. 25, 2023 08:40. by 東京=常駐記者 李尚勛、高道藝記者 sanghun@donga.com、yea@donga.com. 日本福島第壹核電站運營公司東京電力從24日下午1時3分開始向大海排放保管在福島第壹核電站的核汙染水。在今後的30年裏，東京電力將使用多核素清除設備（ALPS）凈化處理共134萬噸的汙染水，然後稀釋到海水後輸送到太平洋。這距離繼2011年3月東日本大地震及地震海嘯引發第壹核電站爆炸事故，過去了12年零5個月。 東京電力當天啟動了設置在核電站內部的核汙染水輸送泵，向離核電站1公裏遠的大海進行了排放。東京電力方面表示，排放的核汙染水的氚濃度為每升43-63貝克勒爾，遠遠低於日本自行制定的標準值（每升1500貝克勒爾）。 東京電力表示，當天排放量為200噸至210噸。今後17天內將排放7800噸左右，今年內將30個儲藏罐中保管的31200噸全部排放入海。這相當於福島第壹核電站核汙染水總量的2.3%。日本政府計劃在今後30年內全部排放汙水，並在2051年之前關閉核電站。但日本媒體指出，目前地下水流入核反應堆並生成汙染水，因此實際上很難履行計劃。 國際原子能機構從當天開始與東京電力壹起常駐福島排放現場，確認核汙染水是否符合該機構安全標準，並在網站上公開了殘留放射性物質的濃度等。原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西在開始排放後發表的聲明中表示：“機構專家們將在現場，以確認（汙染水）排放是否按照機構安全標準進行。” 韓國國務總理韓德洙在當天發表的對國民談話甲表示：“如果日本政府按照之前發表的措施進行排放，韓國沒有理由太擔心。希望日本政府今後在30多年的排海過程中也能透明、負責任地公開信息。”就韓國政府禁止進口日本福島和附近7個縣的水產品的措施，韓德洙強調“將堅決維持”。

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