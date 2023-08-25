朝鮮發射衛星再次失敗……不能忽視“威脅的進化”. August. 25, 2023 08:38. . 正如朝鮮昨天淩晨3點50分左右預告的那樣，向南方上空發射了搭載軍事偵察衛星（萬裏鏡1號）的運箭火箭（千裏馬-1型火箭），但最終以失敗。朝鮮宇宙開發局表示：“火箭的第壹、第二階段飛行正常，但在第三階段飛行中緊急爆炸體系出現了錯誤。”朝鮮同時預告將在10月進行第三次發射。 這是朝鮮繼5月之後第二次發射軍事衛星失敗。但是相比壹再的失敗，我們更應該關註技術積累帶來的“威脅進化”。如果說5月份是因第二階段推進器未能啟動而較早墜入西部海域，那麽此次則是正常運轉進入第三階段，最終殘骸掉落在菲律賓東部海域。此外，如果朝鮮所稱“因緊急體系問題而爆炸”的解釋屬實，那麽糾正相關錯誤比補發動機缺陷更為容易。所謂緊急爆炸體系，是指搭載在導彈、無人機等飛行體上，在發射後脫離軌道或無法控制時人為引爆的裝置。 如果朝鮮真的想把“萬裏鏡1號”送入地球低軌道，其目的有兩個。壹是為了提高偵察韓國、日本、美軍關島基地等三國軍事設施並在瞄準美國發射洲際導彈時的準確度。但是，韓美日三國外長昨天認為，軍事衛星不是目的。韓美日認為，朝鮮表面上主張利用宇宙的權利，但實際上是在發動洲際導彈的挑釁。朝鮮壹直以相對容易的高角度發射方式測試“火星-17”“火星-18”型導彈，但進入今年以來，可能是以衛星發射的形式進行正常角度發射試驗。韓國軍方收集了墜落在西域海域的“萬裏鏡1號”的殘骸，認為“太過粗劣，沒有軍事衛星的價值”，對朝鮮的宣布表示了疑問。無論是發射衛星的運載火箭還是洲際導彈，實際上都是同樣的技術。聯合國安理會在朝鮮2006年發射“大浦洞2號”後，把朝鮮使用彈道導彈技術規定為非法，中國和俄羅斯也對此表示同意。 20多年來，朝鮮不斷進行導彈挑釁，積累了成功和失敗的經驗。韓美日三國應該按照首腦協議，盡快構建並啟動共同的導彈早期應對系統。此外，為了切斷朝鮮的導彈資金來源，還要防止虛擬貨幣黑客入侵等。

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