雷蒙多27日訪華，美國連日來向中國示好. August. 24, 2023 08:46. by 華盛頓=常駐記者文炳基、北京=常駐記者 金基龍 weappon@donga.com，kky@donga.com. 在美國和中國半導體矛盾激化的情況下，全權負責美國對華半導體出口限制的美國商務部長吉娜·雷蒙多（照片）將於27日至30日訪問中國。在房地產危機等導致中國通貨緊縮憂慮高漲的情況下，主管半導體限制的部長將踏上中國的土地，因此備受關註。當天，美國商務部將27家中國企業排除在臨時出口限制對象之外，發出了柔和的手勢。 美國總統國家安全事務助理沙利文22日表示：“雷蒙多部長將訪問中國北京和上海。美國不會追求與中國‘脫鉤’，將傳達為確保供應網彈性、維護國家安保而推進‘去風險化’的信息。” 沙利文表示：“雷蒙多對中國部分人認為‘美國希望中國經濟放緩及停滯’的看法表示明確的反對”。他還強調，中國經濟的低迷並不是美國所希望的。但是，他提到了中國7月青年失業率未公開等問題，並指出：“中國應該具備信息公開的透明性。” 雷蒙多當天還會見了中國駐美大使謝鋒，討論了兩國的經貿合作方案等。這是今年5月就任的謝鋒首次會見雷蒙多。 《華爾街日報》預測，對半導體限制性規定的最終規則的討論將成為雷蒙多的主要訪華議題。美國去年10月開始對中國限制半導體，最近決定對人工智能、量子計算機、尖端半導體等實施投資限制，因此兩國矛盾正在達到高潮。據悉，雷蒙多不僅將就此進行討論，還將轉達對中國從上月開始實施的《反間諜法》的擔憂。西方擔心廣泛適用於中國人和外國人的反間諜法，會被用作鎮壓人權的工具。 22日，中國國家主席習近平出席在南非約翰內斯堡開幕的金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）領導人會議時通過演講強調：“中國經濟從今年年初開始壹直保持積極的恢復勢頭，具有強大的恢復力、巨大的潛力和巨大活力。”這與部分人提出的危機論劃清了界限。另外，習近平還提到超大型市場、豐富的勞動力等中國經濟的優勢，並表示：“中國經濟這艘‘巨輪’將乘風破浪繼續前進。”

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