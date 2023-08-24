韓國軍方考慮把朝鮮核攻擊情况納入韓美聯合軍演……聯合司令部：“這超出演習範圍”. August. 24, 2023 08:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，韓國軍方在研究把朝鮮對韓國投擲核武器情況納入21日開始的韓美“乙支自由盾牌”聯合軍演在內的方案，並與美方進行了相關協商。不過，據了解，韓美協商的結果是，考慮到目前聯合作戰計劃中缺少應對朝鮮核攻擊的核戰鬥力等現實情況，決定刪除該方案，只適用到臨近朝鮮核攻擊階段為止。但韓國總統室和軍方認為，由於朝鮮的戰術核攻擊威脅已成為現實，所以應在今後的聯合軍演中反映朝鮮核攻擊狀況或另行建立韓美間延伸威懾作戰體系。 “乙支自由盾牌”聯合軍演的第壹天（21日），尹錫悅總統在乙支國務會議上強調“朝鮮為了達到戰爭目的，不惜使用核武器”，這也被解釋為是這種看法的延續。 綜合《東亞日報》記者23日的采訪，韓國軍方在準備今年下半年“乙支自由盾牌”聯合軍演的過程中，積極討論了把朝鮮對韓投擲核武器的情況納入軍演劇本的方案。壹名消息靈通人士表示：“我們考慮的是反映朝鮮用短程彈道導彈把核武器投向韓國內陸或海上的情況。”迄今為止，每年上、下半年的韓美聯合軍演只反映了朝鮮威脅使用核武器的跡象和迫在眉睫的情況，沒有包括朝鮮實行核攻擊的情況。 韓美雖然進行了相關協商，但就不反映投擲核武器方案達成了協議。據悉，這是因為考慮到聯合作戰中目前沒有應對朝鮮核攻擊的核保護傘戰鬥力的局限性等。據悉，聯合司令部指揮部也表明了“這超出演習範圍”的立場。 實際上，如果朝鮮對韓國發動核攻擊，美國要想啟動延伸威懾（核保護傘），必須啟動總管三大核戰鬥力（戰略核轟炸機、戰略核潛艇、安裝核武器的洲際彈道導彈）等核武器的美國戰略司令部的作戰計劃。韓美聯合軍目前的對朝作戰計劃是，有使用常規武器的計劃，但沒有核戰爭的計劃。韓美為應對朝鮮的戰術核威脅等核和導彈高度化，完善並完成了將現有的“作戰計劃5015”進行最新化的新作戰計劃。但有人指出，這也僅限於常規戰爭，對朝鮮突襲核攻擊情況的應對存在局限性。 因此，很多人主張應該將韓美聯合作戰計劃與美國戰略司令部的作戰計劃進行多角度的聯動，升級聯合作戰態勢，以便在朝鮮發動核攻擊時立即啟動延伸威懾。有人提出，有必要通過今年成立的韓美核磋商小組，另行建立“對朝延伸遏制作戰計劃”，以便在朝鮮對韓進行核攻擊時，美國能夠及時進行核報復。 另壹名韓國軍方消息靈通人士表示：“只有把美國對朝延伸威懾的實效性提高到具體的軍事作戰水平，才能有助於遏制朝鮮的核挑釁。”

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