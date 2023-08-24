解散的組合，鐵桿粉絲借助AI讓其重組. August. 24, 2023 08:45. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “利用人工智能（AI）強制讓組合Bigbang回歸了。” 這是1日在某YouTube頻道上傳的視頻介紹文章。這是自稱是出道15年的VIP（偶像組合BigBang粉絲團）出身的頻道運營者NEWPLE親自制作並演唱BigBang風格的歌曲後，用AI添加BigBang成員們的聲音的視頻。截至23日，該視頻的點擊量已達到51萬次。NEWPLE在與本報的通話中表示：“在進行音響編輯和編曲活動的過程中，假設‘2023年BigBang回歸’，參考了BigBang的《Blue》、《Last Dance》等歌曲的和弦進行了制作”，“雖然BigBang的空白期仍在持續，但是為了讓大眾能夠回想起BigBang的面貌，我會持續進行這樣的制作。” 去年4月發表歌曲《春夏秋冬》後，部分成員退出等，BigBang實際上正在進入解散程序，十分想念的組合粉絲們對該視頻非常狂熱。視頻下面留下了“有多麽想念的人才能親自制作BigBang的歌聽啊”、“即使這樣也能聽到BigBang聚在壹起唱歌，真是太好了”等3000多條回帖。 解散或空白期較長的偶像組合的粉絲們正在試圖通過多種方法重新聚集粉絲團。以制作YouTube播放列表，共享喜歡的組合的歌曲為開端，定期聚會或為喜歡的組合制作歌曲，在網上公開。 通過YouTube歌單聚集粉絲團的代表性例子就是東方神起的粉絲們。在2004年1月以5人組出道後，從2010年開始以2人組活動的東方神起老歌的播放列表視頻下端，不斷有“想起當時以5人組完整體活動時的情景，心裏很不是滋味”、“作為喜歡東方神起的90年代出生的壹代，感到很幸福”等留言。 粉絲們之間還舉行線下定期聚會。主要聚集了特定期間活動後解散的項目組合的粉絲。 2017年通過某選秀節目出道的11人組合Wanna One的粉絲們到去年為止的3年間，每年1月27日都會聚集在首爾九老區高尺天空巨蛋體育場。這是為了紀念2019年1月27日Wanna One解散前在這裏舉行的最後壹場演唱會。參加2020年聚會的金智安（23歲）表示：“雖然Wanna One解散了，但是粉絲們聚在壹起拿著標語或周邊拍照，產生了連帶感。” 專家分析說，隨著粉絲們通過YouTube或社交網絡服務（SNS）等聚集的方法變得多樣化，這種現象正在加速。大眾文化評論家鄭德賢（音）表示：“創造明星時效的是粉絲團。即使明星不再活動，通過各種技術也能奪回人氣。”

한국어