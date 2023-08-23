朝鮮最早將於明天再次發射偵察衛星. August. 23, 2023 08:25. by 尹相虎 軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮22日表示將再次發射軍事偵察衛星。朝鮮猛烈抨擊了此前18日在美國戴維營舉行的韓美日三國首腦會談，並預告了挑釁。自5月31日首次發射失敗後時隔3個月，朝鮮再次發射偵察衛星進入了“倒計時”。韓美日首腦此次就實時共享朝鮮導彈警報情報等達成了協議，因此，三國間為應對朝鮮發射偵察衛星的安保合作系統能否啟動備受關註。 據日本放送協會（NHK）等日本媒體報道，朝鮮當天上午向日本海上保安廳通報稱，將在24日零時至31日零時之間發射“人造衛星”，並把朝鮮西南方的兩處西部海域和菲律賓東部的壹處太平洋海域劃定為“海上危險區域”。日本是國際海事組織的地區航行區域協調國，如果接到衛星發射計劃的通報，將予以公告。朝鮮設定的3個危險區域與第壹次發射時完全壹致。因此有觀察人士認為，朝鮮將在預告發射的第壹天（24日）在平安北道東倉裏西海衛星發射場發射與第壹次發射時相同的衛星運載工具。韓國統壹部批評稱：“朝鮮所謂的‘發射衛星’明顯違反了聯合國安理會決議，是非法行為。” 朝鮮中央通訊社在當天的評論中針對韓美聯合軍演猛烈抨擊稱：“這是為了實施在韓美日首腦會議上具體確定的核戰爭挑釁。”這明確表明，此次發射偵察衛星是針對21日開始的韓美聯合軍演。朝鮮還威脅稱：“如果追加實行戴維營謀議時定下的協議事項，朝鮮半島爆發熱核戰爭的可能性將更加現實。”這是朝鮮首次就戴維營峰會公開表明立場。

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