用時速106公裏的怪物曲線球打破161公裏的快速球. August. 22, 2023 09:08. by 任寶美 bom@donga.com. 沒有投出壹個時速超過90英裏（約145公裏）的球。但是對方擊球手沒能抓住擊球時機，被三振出局7次。因為緩慢飛來，在擊球位前突然掉落的“阿裏郎曲線球”發揮了威力。球隊官方社交網絡服務（SNS）也用最新韓語流行語稱贊了他的投球內容，稱“姿勢絕了”（技巧提高了）。 “藍色怪物”柳賢振（36歲•多倫多藍鳥）連續3場比賽無責任失分，連續2場比賽取得首發勝。21日，柳賢振在美國職業棒球大聯盟（MLB）與辛辛那提紅人隊的客場比賽中，5局內送出4個安打，壹個四壞球上壘，只讓對方得到2分（非責任失分），從球隊以9比2領先的第6局上半局開始走下投手踏板。多倫多隊最終以10比3獲勝，柳賢振成為勝利投手。柳賢振的賽季平均責任失分也下降到了1.89。 柳賢振當天共投出了83個球，其中包括△38個快球 △18個變速球 △16個曲線球 △11個卡特球等。雖然投球數還留有余地，但是接受手肘尺骨側附屬韌帶重建手術（湯米約翰手術）後回來不久，再加上球隊以7分優勢領先，因此多倫多隊教練組急忙啟動了候補投手陣容。多倫多隊主教練約翰•施耐德當天指出柳賢振的好投秘訣是“控球能力”，並表示，“曲線球特別好。與變速球混合使用的時機也非常絕妙。真的，投得非常好。” 當天柳賢振投出的曲線球中，堪稱“傑出代表”的是第3局下半局在“怪物新人”埃利•德拉克魯斯（21歲）的擊球位上出現的。柳賢振輪流投出快球和變速球，制造了兩好球、兩壞球的情況。而且，利用時速106公裏的慢曲線球，用空揮三振“料理了”德拉克魯斯。第5局下半局，德拉克魯斯在下壹個擊球位上觀看柳賢振的曲線球時再次遭遇了三振出局的悲慘命運。MLB網站報道說：“柳賢振聰明的投球令人贊嘆。特別是他比任何人都能讀懂擊球手的心理，所以面對年幼的擊球手時更加可怕。” 柳賢振在賽後被問到“今天想給曲線球打多少分”時，他表示：“滿分100分的話，我打100分”，“因為預想到對方會攻擊性地出現，所以將慢曲線球作為了決定球。”柳賢振當天投出的曲線球平均下降了32厘米。被稱為“慢曲線球名將”的克萊頓•克肖（35歲•洛杉磯道奇隊）的曲線球跌幅為25厘米左右。就像字面意思壹樣，柳賢振投出了“瀑布曲線球”。 在MLB共取得355勝（227負）的格雷格•麥道克斯（57歲）表示：“打造偉大投手的不是胳膊，而是被稱為介於兩耳之間的‘頭腦’。”實際上，當天辛辛那提紅人隊的首發投手亨特•格林（24歲）雖然投出了最高時速達161公裏的快速球，但在3局內失9分（8責任失分），最終成為失敗投手。柳賢振的下壹個“頭腦投球秀”舞臺將是27日主場對陣克利夫蘭印第安人隊的比賽。

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