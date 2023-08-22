SK海力士開發出“世界最高規格”DRAM，將向英偉達提供樣品. August. 22, 2023 09:07. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. SK海力士21日表示，公司成功開發出了用於人工智能（AI）的超高性能DRAM新產品─高帶寬存儲器（HBM）第5代（HBM3E）。這是SK海力士繼業界首次開發及批量生產HBM第4代（HBM3）之後，在第5代產品中也開始掌握主導權。HBM是垂直連接多個DRAM的產品，數據處理速度比現有的DRAM革新性地加快，在生成型AI等高附加值、高性能信息技術（IT）領域的需求正在增加。 SK海力士將新開發的HBM第5代樣品供應給英偉達（NVIDIA）等客戶公司，正在進行性能驗證。英偉達副總裁Ian Buck表示：“英偉達為了最尖端的計算用HBM，與SK海力士進行了長期的合作”，“期待今後也能繼續推出新壹代AI計算，在第五代產品上進行合作。”英偉達是高性能AI必不可少的圖形處理器（GPU）領域的全球第壹大企業。SK海力士去年6月開始向英偉達供應HBM3，在業界首次批量生產HBM第四代。 第5代產品的數據處理速度為每秒1.15TB（太字節），比上壹代加快了40%左右。這相當於1秒內就能處理230部全HD級電影（5GB容量）分量的數據。SK海力士強調說：“以獨家批量生產HBM3的經驗為基礎，成功開發出了體現世界最高性能的HBM3E。將從明年上半年（1~6月）開始批量生產HBM3E，鞏固在AI用存儲器市場上獨壹無二的地位。” 半導體業界以打破存儲器不景氣的戰略，將AI用HBM作為“新食物”，正在展開激烈的競爭。三星電子也完成了量產HBM第4代的準備，並計劃在今年下半年（7~12月）內完成第5代產品的開發。後起之秀美國美光公司上月也宣布成功開發出第五代級“HBM3 Gen2”，並開始提供樣品給客戶公司，進行性能驗證。臺灣市場調查企業TrendForce預測，明年全球HBM市場將由三星電子和SK海力士分別占據46%至49%，美光將占據4%至6%。

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