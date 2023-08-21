壹名中國人乘水上摩托行駛300公裏，偷偷從中國來到仁川前海. August. 21, 2023 08:58. by 車埈昊 run-juno@donga.com. 壹名利用水上摩托試圖從中國偷渡到仁川前海的30多歲中國人被捕。據悉，這名中國人用5個油桶補充燃料，穿越了約300公裏的海路。 仁川海洋警察署20日表示，以違反出入境管理法的嫌疑拘留了30多歲的中國籍男性A某。 據海警透露，A某於16日乘坐1800cc級水上摩托從中國山東地區出發。A某在水上摩托上裝滿了70升燃料，此外還用繩子捆綁5個25升裝的油桶作為備用。據調查，他在海上直接補充燃料，橫渡了約300公裏，空油桶被他扔進了大海。 海警相關人士表示：“經確認，他沒有協助者或同行人。他在調查中供述，‘過去在韓國居留過，也多次訪問過仁川’。” 16日下午8點左右，韓國軍方認為A某乘坐的水上摩托是不明船只，開始追蹤。當晚9點23分左右，軍方在仁川市延壽區仁川港郵輪客運站附近的泥灘上發現了水上摩托，向海警告知了這壹事實。A某被陷在泥灘上，行動困難，下午9點33分左右主動向消防當局求救，晚上10點28分左右被海警救出。 韓國軍方表示：“通過監視設備首次識別水上摩托接近後，進行了持續追蹤及監視，確保了人身。聯合調查結果顯示，沒有對共嫌疑點。” 海警正在以A某為對象調查準確的偷渡經過。海警相關人士表示“調查結束後，計劃將A某拘留並移交檢察機關。”

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