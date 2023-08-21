拜登壹直說會面“棒極了”“最幸福”……尹錫悅稱“拜登說起爸爸，是個溫暖的人”. August. 21, 2023 08:58. by 全主榮 aimhigh@donga.com. “棒極了，棒極了的會面。”（拜登總統的話） 當地時間18日，在美國馬裏蘭州戴維營舉行的韓美日首腦會談上，三國領導人表現出和氣氣的樣子，展示了所謂的“化學反應”。拜登總統當天在戴維營舉行的記者會上，就韓美日首腦會談表示：“如果我看起來最幸福的話，那就對了。”他還接連用“棒極了（Great）”表示非常滿意。 尹錫悅總統當天在拜登的即興引導下，參觀了戴維營總統宿舍和主臥阿斯潘別墅內部。兩國領導人參觀了別墅的各個角落，站在可以俯瞰戴維營的露臺上，以各自的父親等為主題進行了壹段時間的對話。拜登在會上對尹錫悅說，“父親既慈祥又嚴厲，並對子女產生了很大的影響，從這壹點來看，我們倆有諸多相似之處”，就父親的話題進行了對話。 尹錫悅在回國的“空軍壹號”飛機上會見記者團時，就與拜登散步時的對話表示：“（拜登總統）經常提到自己的父親。他說自己的父親和（尹總統的）父親很相似。拜登總統是個溫暖的人。” 尹錫悅17日抵達美國後，拜登還打來電話，用“妳好，我的朋友”表示問候。韓國總統室強調：“尹總統是唯壹壹位對美國進行國事訪問和受邀訪問戴維營的外國領導人，也是第壹個被接到拜登總統休假時用作宿舍的阿斯潘別墅內部參觀的外國領導人。” 據說，尹錫悅抵達戴維營時，壹名韓裔美軍海軍陸戰隊大尉駕駛著高爾夫車，副駕駛座上載著尹錫悅總統。據悉，這名大尉的母親是韓國人，小時候生活在美國，幾乎說不出韓語，但在多次練習後向尹錫悅說“榮幸”表示問候。據總統室20日透露，安排韓裔美軍“小車司機”是美方對尹錫悅給予款待和禮遇的特別照顧。 據悉，日本首相岸田文雄也在首腦會談之前時隔壹個多月再次與尹錫悅見面。他先打招呼用韓語說“妳好”，分手後再次用韓語表示“謝謝”。

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