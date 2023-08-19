中國恒大申請破產……美國住宅擔保貸款利率暴漲……兩個經濟大國面臨經濟危機警報. August. 19, 2023 08:37. by 李東勛記者、紐約=常駐記者金賢洙 dhlee@donga.com,kimhs@donga.com. 由於擔心中國房地產危機和美國進壹步緊縮，金融市場的不安正在加大。中國房地產大企業恒大集團在美國申請破產保護的情況下，美國因高利率長期化，國債利率正在飆升。18日，因引領世界經濟的兩個主要國家（G2）的不利因素，包括韓國在內的亞洲股市壹致呈現弱勢。 當地時間17日，中國房地產業界“多米諾骨牌債務違約”危機的發源地——房地產大企業恒大集團在美國申請了破產保護。這是根據美國破產保護法第15條，為進行超過3300億美元（約442萬億韓元）的債務結構調整而提出的破產申請。最近，隨著中國最大的房地產企業碧桂園發生違約危機，人們發出了“中國版雷曼事件”的警告。 被認為出現經濟過熱的美國處於“國債沖擊”的狀態。高利率長期化被認為是“新常態”，長期利率飆升。10年期國債年利率盤中達到4.3%等，創自2007年以後16年來最高水平。30年期國債利率上升至4.41%，創下2011年來的最高值。30年期抵押貸款利率也突破7%，創下21年來的最高紀錄。 隨著兩大經濟體引發的金融不安的擴散，包括韓國、日本、香港在內的亞洲主要股市18日下跌。當天，韓國綜合股價指數比前壹天下跌15.35點（0.61%），以2504.50收盤。這是連續6個交易日下跌。韓國KOSDAQ指數也下跌8.72點（0.98%），以877.32收盤。日本日經平均股價下跌0.55%，上證綜合指數下跌1.0%，香港恒生指數下降2.05%。 受強勢美元影響，最近呈上升趨勢的韓元兌美元的匯率隨著當局介入外匯市場的可能性增大，比前壹天下降了3.7韓元，以1338.3韓元收盤。由於安全資產的偏好，虛擬貨幣比特幣的市價當地時間17日下跌超過4%。

한국어