韓美日將打造“東北亞版四國聯盟”……安保合作體正式出臺. August. 18, 2023 08:49. by 張寬錫 jks@donga.com. 以尹錫悅總統、美國總統拜登和日本首相岸田文雄當地時間18日舉行的美國戴維營三國首腦會談為起點，“韓美日共同應對印度太平洋地區安保問題的三角安保合作體”將正式成立。韓國政府計劃發展為“東北亞版四方聯盟”。為此，三國首腦、外交部長、國防部長、國家安保室長等4個層面的協議機制將定期化。總統室在此次峰會的共同聲明中稱，三國將包含共同應對朝鮮核和導彈威脅的共同遏制朝核擴張的概念。美國高層官員稱韓美日間的合作評價為“新常態”，評價稱“將迎來新的時代”。 韓國國家安保室第壹次長金泰孝在當天的發布會上表示：“韓美日首腦在此次峰會的結果中確定了今後成為方針的戴維營原則和包含三國合作藍圖及履行方案的戴維營精神兩個文件。峰會將以共同價值和規範為基礎，闡明加強印度太平洋地區和全世界和平與繁榮的合作的原則。”他就戴維營精神解釋說：“這是包含韓美日首腦共同藍圖和主要結果的共同聲明。由創建具體的協議體、區域內威脅、遏制（朝核）擴張和聯合訓練、經濟合作和經濟安保等內容構成。”三國還決定共同應對經濟規範、尖端技術、氣候變化開發、核不擴散等全球焦點問題。 韓國政府高層相關人士表示：“核心關鍵詞是印太地區新設新的韓美日安保合作體。不僅是朝鮮問題，還會應對中國等整個印太地區的安保問題。可以看作是東北亞版的四國聯盟性質”。四方聯盟是旨在牽制中國的美國、日本、澳大利亞、印度四方安全對話機制。 尹錫悅總統在結束父親、延世大學名譽教授尹基中的葬禮程序後，於當天下午乘坐“空軍壹號”飛機啟程赴美參加韓美日首腦會議。

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