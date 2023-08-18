21歲的帕爾默拯救球隊於危難之中，曼城隊史首次擁抱歐洲超級杯. August. 18, 2023 08:49. by 金培中 wanted@donga.com. 上賽季實現“三冠王”偉業的曼徹斯特城隊（曼城•英格蘭）還登上了今年的歐洲足球聯盟（UEFA）超級杯冠軍寶座。 17日，曼城隊在希臘比雷埃夫斯的卡雷斯卡斯基球場舉行的2023年UEFA超級杯與塞維利亞（西班牙）的比賽上下半場以1比1握手言和後，經過點球大戰最終以5比4獲勝，成功奪冠。超級杯是上賽季UEFA冠軍聯賽冠軍（曼城）和歐聯杯冠軍（塞維利亞）壹決勝負的比賽，如果常規時間兩隊戰平，將不進行加時賽，直接進行殘酷的點球大戰。冠軍聯賽是UEFA主管的俱樂部對抗賽中的最高等級比賽，下壹級賽事就是歐聯杯。 曼城隊在俱樂部成立後首次參加的超級杯上捧起了冠軍獎杯，延續了上賽季3冠王的氣勢。曼城隊在下半場第18分鐘以0比1落後時，科爾•帕爾默（21歲）攻入扳平比分的進球，並在點球大戰中擊敗了塞維利亞隊。曼城青年隊出身的帕爾默在7日與阿森納（英格蘭）的社區盾比賽中也取得了進球。在英格蘭足球超級聯賽（EPL）上，他出道後參加了19場比賽，但至今還沒有嘗到進球的滋味。 這也是曼城隊主教練佩普•瓜迪奧拉個人第4次獲得超級杯冠軍，與皇家馬德裏隊（西班牙）主教練卡洛•安切洛蒂壹起成為贏得本項賽事最多冠軍的主教練。瓜迪奧拉主帥在2009年和2011年執教FC巴塞羅那（西班牙），2013年執教拜仁慕尼黑（德國），曾先後三次獲得過超級杯冠軍。 歐聯杯最多（7次）冠軍得主塞維利亞隊試圖闊別17年之久的超級杯冠軍，但未能逾越曼城隊這壹高墻。塞維利亞隊自2006年以3比0擊敗巴塞羅那隊獲得隊史首個歐洲超級杯冠軍後，到今年為止在6次超級杯比賽中全部敗北。

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