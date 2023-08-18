“異常動機犯罪”不應只怪社會不公平，應查明原因並加以預防. August. 18, 2023 08:48. . 韓國政府昨天召開由國務總理主持的相關部長會議，宣布了有關最近接連發生的異常動機犯罪的政府聯合對策。其內容為，為了嚴肅應對兇惡犯罪，將推進引入沒有假釋的終身監禁；整頓相關規定，讓警方積極行使武力；擴充基礎設施，使精神病患者能夠及時接受治療；並討論引進法官判斷重癥精神病患者是否需要住院的法定住院制。 雖然政府當天決心“動員所有手段全力應對”，但宣布的對策只是重復了現有對策的水平。警方最近開始改為使用“異常動機犯罪”的名稱，但政府聯合對策中仍然使用了“不問青紅皂白犯罪”的媒體用語。首爾新林站和盆唐書峴站事件發生後，網上甚至出現了預告模仿犯罪的文章，整個社會都處於在不安感中萎縮的狀態。政府部門之間連用語都沒有統壹，難道不是對事態的認識過於安逸嗎？ 政府只能出臺“給予法定最高刑處罰”或“看得見的威力巡查”等空虛對策，這是因為正如用語混亂所體現的那樣，對犯罪的正確理解不足。媒體首次使用“不問青紅皂白犯罪”壹詞是在2000年，但政府不僅沒有進行深入的研究，連開始定義犯罪並進行正式統計也是不久前的事情。 即使為時嫌晚，也應該以相關犯罪記錄為基礎，分析加害者的人口學、社會心理、發展史特點和其他犯罪的差別特征。在異常動機犯罪者中，雖然有精神疾病患者或隱遁型孤立者，但大部分精神疾病患者或孤立者不會犯罪。只有深入挖掘犯罪心理環境中的犯罪嫌疑人，才能找出犯罪的原因和動機，並以此為基礎，在刑事司法、保健醫療、社區階段出臺切實的預防措施。 每次發生如2012年汝矣島兇器騷亂、2016年首爾江南站女性殺人事件等類似犯罪時，政府都會以“不問青紅皂白犯罪”為由重復過去的對策，而在市中心的地鐵站和百貨商店等生活空間裏，壹再出現猶如噩夢壹樣的揮刀行為。“不問青紅皂白”的命名本身，是不是就是缺乏積極對策的不在場證明呢？對於助長無處可安全置身的恐懼感的兇惡犯罪，不能壹直隱藏在“不問青紅皂白”“異常動機”的模糊定義後面，壹味怪罪於不平等的社會。

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