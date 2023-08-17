永遠的芭蕾舞女演員. August. 17, 2023 07:57. . 法國印象派畫家埃德加•德加以畫芭蕾舞女演員的油畫和彩色蠟筆畫而聞名。比起在舞臺上華麗的樣子，更多的是刻畫捕捉後臺或練習中的舞蹈演員日常生活的畫面。但在他的眾多作品中，最具爭議且最有名的反而是雕塑。《十四歲的小舞女》（Petite danseuse de 14 ans•1880年左右•照片）就是其主人公。到底因為什麽而引起爭論呢？ 模特是就讀於巴黎歌劇芭蕾舞學校的14歲少女瑪麗•範•歌德姆。她的媽媽是比利時出身的移民勞動者，失去丈夫後，作為洗衣工和裁縫辛苦地工作，照顧著三個子女。18世紀80年代，像歌德姆壹樣，主要是貧困家庭出身的女孩們為了賺錢加入了歌劇團。小舞女們常常被那些看著他們的富有的男人資助者牽著鼻子走，成為金主的“訂件”。救助少女的是德加。從1878年到1881年，雇傭了歌德姆作為模特並支付工資。 該作品在1881年第6屆印象主義展示會上公開後，令觀看者感到驚慌失措。因為不僅看起來不美麗，反而原封不動地展現了貧困的舞女的悲慘現實和肉體上的痛苦。因為臉龐扭曲，所以看起來像是被強迫做自己不願做的事情的樣子。 雕刻材料也引起了爭論。不僅不是青銅，而是蠟質，還戴著用真頭發制成的假發和芭蕾服裝。德加在除發帶和（芭蕾舞）短舞裙以外的所有部分都覆上了蠟。雖然有人好評這是現代雕塑的新嘗試，但更多人指責它十分醜陋。日常生活中的主題開始與美術相結合是在20世紀以後，因此該作品給當時人們帶來的只能是沖擊。 德加的雕塑在作家死後得到了認可。不僅是蠟像復制品，還有28件是用青銅制作的，收藏在世界主要美術館。歌德姆後來怎麽樣了？有爭議的展示之後被芭蕾舞團解雇了。因為要當模特，經常缺課。相反，她成為了作品中永遠的芭蕾舞女演員。

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